網民指與八鄉指揮官李漢民撞樣　東方昇澄清：絕非冇戴假髮嘅我

有人天生明星相或大眾樣，不用特別裝扮卻經常與其他人「撞樣」。毛記電視「偽人」東方昇昨晚突然於社交網站發文澄清，原來不少人將他與日前（7月21日）於元朗執勤、曾向記者表示警方因「睇唔到錶」而遲到的八鄉分區指揮官李漢民「撈亂」。東方昇直言「絕對唔係『冇帶（戴）假髮嘅我』，希望大家唔好點錯相，揼我一鑊」。

東方昇發文澄清李漢民「絕對唔係『冇帶（戴）假髮嘅我』，希望大家唔好點錯相，揼我一鑊」。（東方昇fb圖片）

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東方昇指發文「緊急澄清」，表示自己並非八鄉指揮官，「絕對唔係『冇帶（戴）假髮嘅我』，希望大家唔好點錯相，揼我一鑊，或者大家喺揼之前可以fact check一下，睇真啲頭髮先」。東方昇亦借機暗諷，指自己有一個地方跟他不同，「我有帶（戴）錶㗎」。

元朗周日晚（21日）發生白衫人士無差別追打市民事件，李漢民曾被記者追問為何警方遲遲未能到場時，答道：「我睇唔到錶呀，Sorry呀！妳見唔見到頭先都幾亂下㗎？見到㗎可？如果見到你就知啦，我哋點會有機會可以睇錶呢？」回應令不少市民不滿。網上後來亦流傳另一片段，顯示李漢民與一眾白衣人溝通，白衣人高聲質問在場警員「而家趕晒（市民）上車未先？佢哋唔走，畀我哋趕佢走！」，李漢民一度「拍膊頭」向對方表示：「心領嘅」、「不過我都唔想大家嘅幫忙，令到我哋辛苦。」，對話令人嘩然，質疑警方中立性。

另外，政府電話簿今日（23日）顯示，「八鄉分區指揮官」一欄的姓名已經變成「-」號，《香港01》已向警察公共關係科查詢李漢民是否已調職或停職、任警察電訊督察 （海事支援）3者是否其本人，暫未獲回覆。

東方昇不是第一次與公眾人物撞樣，以往他亦曾在Instagram貼出自己與陳奕迅、錢小豪撞樣的照片，同樣非常相似。（東方昇ig圖片）

不少網民都直言東方昇及李漢民「堅似樣」，笑言：「怪不得噚晚見到段片覺得咁熟口面」、「笑到傻」、「快啲剃個光頭嚟睇下」。其實東方昇不是第一次與公眾人物撞樣，以往他亦曾在Instagram貼出自己與陳奕迅、錢小豪撞樣的照片，同樣非常相似。