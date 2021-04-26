十二星座恐婚排行榜　愛自由雙子座竟然三甲不入　第一名不意外

撰文： 星座屋 最後更新日期： 2021-04-26 11:30

婚姻是大多數人都會經歷的一個人生階段。以往結婚的原因，是因為到了年紀的人必須要結婚，不然會讓其他人笑話。哪怕彼此一點感情都沒有，也是照樣得結婚。因為你的意見並不重要，別人怎麼想才是最重要的。但是現在時代在進步，思想也在進步，結婚更多的是想要找到志同道合的伴侶。

只是完美的婚姻卻不是人人都可以遇到的。有的人比較幸運，他們就可以遇到這輩子的唯一真愛，彼此相處起來會特別的和諧。而有的人就比較倒霉，婚姻生活帶給他們的不是開心，而是煩惱。因此才會有一些人很恐婚，會覺得不結婚也挺好的。

其實結不結婚，我們最好還是跟隨自己的內心來決定。有的人就算是不結婚，他們一個人也可以過得很瀟灑，那就不用結婚。但要是遇到適合的了，選擇結婚也是沒問題的。所以今天我們就一起來看看，12星座的恐婚排行是什麼樣的呢？

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