心理測驗｜有冇試過愛上朋友嘅另一半？你可能有呢啲隱藏暗黑人格

每個人內心都有叛逆的地方，只不過有的人表現的明顯，而有的人會抑制自己內心的想法，不會輕易表露出來。



每個人叛逆的地方都不一樣，所表現出來的情況也有所差異，如果想要知道自己內心隱藏的是哪種叛逆人格。那就快來做一下下面的測試吧，超準的哦！

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