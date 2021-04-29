印度疫情｜寶萊塢男星拒逃難避疫　出錢出力助患者被封民族英雄

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-04-29 19:30

大難臨頭各自飛，但總有人願意留守和民眾共同進退！正當有印度明星及富豪被踢爆以度假之名逃離當地，寶萊塢（Bollywood）男星Sonu Sood自去年開始就出錢出力為民眾付醫藥費，現時他的Twitter變成了抗疫帳戶，民眾一串串的留言都在找病床、醫療氧氣、藥物，Sood落力居中協調，被網民封作「民族英雄」、「救世主」。然而，他日前接受採訪否認自己是英雄，更坦言知道民眾在醫院門前等病床的景象令他們難以入睡，形容自己做的事，「滿足感比參與1部票房10億盧比（約1億港元·下同）的電影高出100倍」。

Sonu Sood在疫情期間盡心盡力幫助民眾，被網民封為「民族英雄」。（「Sonu Sood」Twitter圖片）

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印度第二波疫情嚴重失控，醫療系統崩潰、缺病床、缺醫療氧氣的消息不絕於耳，早前更相繼爆出印度寶萊塢明星及富豪逃離當地避疫，包括Disha Patani、Sara Ali Khan、Janhvi Kapoor等名星因為大曬度假照而捱轟。不過，當地男星Sonu Sood卻因疫情期間的善行被網民封為「民族英雄」，連他個人Twitter戶口都變成了疫情協調平台。

47歲的Sood是印度知名演員、製片、模特兒及慈善家，目前他積極向民眾提供藥物、經濟、病床支援，盡力利用自己的影響力幫助人民，許多民眾亦湧至其Twitter留言請求協助，他的Twitter上盡是一串串網民絕望求助的訊息。

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印度現時連富人都難求床位，網民們紛紛在Twitter上標籤Sood，他不時更新回覆，為民眾尋找醫療資源，像是缺少醫療氧氣的求救，網民甚至列出染病家人的氧氣還可以支撐多久，希望他幫忙。醫護都在他Twitter上求救，提到北方邦、德里等地多間醫院都需要呼吸機、醫療氧氣等設備，甚至本月中他自己也染疫，隔離期間他一樣手機不離手遠距離幫忙。

Sonu Sood拍攝自己的手機，求助訊息不斷，他呼籲更多人撐身而出。（「Sonu Sood」Twitter截圖）

Sood的Twitter已經不像1個寶萊塢巨星的帳戶，更像個疫情支援專頁，Sood承認會盡力幫助民眾。他日前接受印媒訪問時否認自己是「民族英雄」，民眾的愛和祝福已令他心滿意足。Sood表示午夜時他仍在打無數個電話幫手找病床，對一些人來說氧氣就足以拯救他們生命，形容自己做的事「滿足感比參與1部票房10億盧比的電影高出100倍」，想到民眾要在醫院等病床時，「我們難以入睡」。早前他拍攝自己手機通知頁面分享，每秒鐘都不停有求助訊息彈出，呼籲並請求更多人挺身而出，「我們需要更多幫助」。

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早前有傳媒披露他染疫時仍在做好事，為1名26歲新冠肺炎重症患者提供體外膜氧合（ECMO，俗稱人工心肺）的空中救護專隊服務，從那格浦爾運到海得拉巴治療。醫療團隊透露是Sonu Sood支付這筆高達170萬盧比（約18萬港元）的費用，傳媒指該名26歲女子是1名空姐，病毒嚴重損害其肺部，醫護人員知道患者的家庭狀況無法支付空中救護專隊的費用，便和Sonu Sood聯絡，結果他遙距施以援手，自掏荷包找數。

月中1名年輕重症患者無力負擔空中救護專隊服務的費用，醫護聯絡Sonu Sood，他自掏荷包處理。（網上圖片）

早於去年封城期間，Sood曾協助上成千上萬的滯留民工和學生，為他們提供公車、火車甚至包機送他們回家，更提供生活物資。因他疫情時的善行、長期為當地兒童提供免費教育及醫療服務等，Sood獲聯合國開發計劃署（UNDP）頒發特別人道主義行動獎。Sood在當地人心目中地位崇高，月初被首席部長Amarinder Singh任命為旁遮普邦的的疫苗接種大使，許多人建議他應該從政，但他強調自己無此打算。

（綜合）

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按圖看印度疫情失控，屍體集體火葬實況：

印度新冠肺炎新增確診個案連續3天破世界紀錄，4月24日確診人數達346,786個、2,624人死亡，當地的火葬場全日24小時為死者火葬，大量遺體同時焚燒，場面震撼。（路透社）