狂奔60米拯救墮軌童　印度車站職員獲鐵路部長激讚：展現無比勇氣

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-04-20 17:00

印度1個火車站日前發生墮軌意外，1名男童不慎從月台跌落路軌，視障母嚇得手足無措來不及反應，當時有火車快將進站，千鈞一髮之際，幸好有1個車站職員奮不顧身跑過去，趕在火車埋站前將男童推到月台上，職員亦及時爬上月台，2人成功脫險。

印度近日有男童墮軌遇上火車即將駛至，幸好有勇敢的職員跑過去救人，事件有驚無險。（twitter「Piyush Goyal」短片截圖）

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墮軌事件發生在印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）首府孟買的瓦加尼火車站（音譯，Vagani）。閉路電視片段顯示，意外發生於上周六（17日）下午5時許，當時男童的媽媽正拖男着童在月台步行，但他們突然靠向路軌一邊，令男童不慎墮軌。

男童墮軌後剛好有火車準備埋站，他嘗試爬上月台但不果，月台上的媽媽亦手足無措。火車不斷駛近之際，職員沙奇（Mayur Shlakhe）在路軌上跑向男童，一手將他推到月台上再爬上月台，火車約數秒後抵達，十分驚險。

沙奇最終成功救人，事件中沒有人受傷，十分幸運。（twitter「Piyush Goyal」短片截圖）

沙奇接受當地媒體訪問時表示，事發時與母子距離約60米但火車速度太快，「即使我立即舉起紅旗示意停車，火車不可能在輾到男童之前停車」，於是決定跑過去救人。他指救人期間都感到恐懼，因為火車愈駛愈近，最後憑勇氣跳回月台。

沙奇坦言放空了差不多15至20分鐘才回過神來，並認知到自己成功救人。沙奇說很多人稱讚他的行為，他感到自己做對了事，認為所有事情都有原因，自己的出現就是要拯救男童。

印度鐵路部長戈瓦爾在twitter上分享當時的閉路電視短片，大讚為沙奇的行為而感到自豪，「他的行為展現了特別的勇氣，以自己的生命拯救了男童的生命」。

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