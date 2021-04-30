父忘記長揸股票　升至300多萬台幣無賣　慘變「廢紙」阿仔勁肉痛

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-04-30 11:00

無論是港股、美股還是台股，近年股市愈升愈有，吸引了不少人加入成為股民，但台灣1名男子最近剛開始學習投資，欲幫父親整理帳戶時，才發現部份持有的股票已經下市，其中1檔股票在1994年更曾飆升至每股660元台幣（約183港元），可惜父親錯過獲利套現300多萬台幣（約80多萬港元）的時機，讓他心痛直呼「不是每隻股票都像台積電一樣！」。

有台男發文指，發現父親多年前買入1檔股票，後來卻完全忘記該股票，至今持票已變成「壁紙」。（資料圖片）

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該名台男日前在Dcard討論區發帖，上傳1張股票帳戶的截圖，表示父親早年有投資台股，惟現在已忘記買了什麼股票，直至他最近開始學習投資，打算幫父親整理一下帳戶，才驚覺其持有的部份股票已「變成壁紙了」。

他指，父親早年買入台東區中小企銀「東企」4814股，雖已忘記當初的買入價，但該股票後來在1994年一度飆升至每股660元台幣；可惜的是，父親當年選擇強勢持有，沒有賣掉手上持股，後來更忘記了這股票，「結果（東企）下市了」，而下市前最後股價已跌至0.32元台幣。

該股票股價曾在1994年升至660元台幣，但下市前最後已跌至每股0.32元台幣。（Dcard圖片）

樓主不禁慨嘆，「老爸，為何當初不買幾張台積電放呢？」，又苦口婆心地奉勸其他網民，「所以各位啊！有獲利時不要太貪，該賣就賣吧，錢進了口袋才是真的！」，直言並非所有股票都像台積電一樣強勢，股價長升長有。

根據樓主上傳的截圖，顯元其父親持有4814股「東企」股票，假如在1994年的最高價賣出，便可以進賬300多萬台幣，將資金用作購買房產，相信現在已升值不少。許多網民看後也替樓主及其父親感到婉惜，並指「我看了什麼，這張圖有心痛的感覺」，認為早期沒有證券平台應用程式時，所有交易都靠自己記錄，有時的確會出現忘記持有哪些股票的「蝦碌」。

（Dcard）

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