姜濤生日　收新西蘭地皮濕濕碎　網民盤點粉絲最狂禮物送上太空

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-04-30 10:48

【姜濤 / 姜B / 姜糖 / 應援 / 銅鑼灣 / 電車 / 姜濤灣】被稱為「姜B」的Mirror成員姜濤今日（4月30日）22歲生日了！「姜糖」們早早就為偶像預備鋪天蓋地的「生日禮物」，不但在港島區買下多個燈箱及車站廣告，又豪花6位數字買下電車廣告，有粉絲更曾以其名義在新西蘭買了一塊地皮，代他支持環保。不過有網民則指姜糖的驚喜禮物，都未算誇張，更數出其他中韓明星的慶生應援「誇到上太空」。

姜濤4月30日生日，粉絲為他預備了大量生日應援禮物。（資料圖片）

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姜糖們近日在電車車身、廣場燈箱及巴士站等買下廣告位，登出祝褔姜濤22歲生日的大型海報，並寫上「Happy Keung To Day」，只要走在銅鑼灣街頭都感到他們濃濃的愛意。姜濤亦曾在訪問中透露有fans為他在在新西蘭買了一塊地，地皮有其名字，只要拿着證書就可以進去，令網民聽見後都嘩然。

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姜濤22歲慶生應援5大打卡位 大型LED廣告、巴士站燈箱樣樣齊！

不過有網民就指出，內地少年天團TFBoys及韓國男團BTS（防彈少年團）粉絲的生日應援同樣厲害，以下就盤點出偶像生日禮物可以有幾誇張，最後1份禮物更是送到上到太空！

BTS防彈少年團成員V及柾國的禮物▼▼▼

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TFBoys成員收過的禮物▼▼▼

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同場加映：7件事認識193郭嘉駿係咩料▼▼▼

193@Error憑1句話爆紅IG人氣超姜濤 7件事認識Denis郭嘉駿係咩料

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193出道至今以亂噏搞笑的形象示人，不過其實他絕對「有料」兼有內涵，不只是身型高大，原來學歷不錯，更加是真正的潮流達人，而且內心世界更是相當感性。

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