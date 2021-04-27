193郭嘉駿舊照瘋傳　魚網衫露事業線太觸目　網民：注定入ERROR

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-04-27 13:11

【193 / ERROR / Denis郭嘉駿 / ViuTV / TVB / 曾志偉】ViuTV藝人、ERROR成員193（Denis郭嘉駿）近日人氣高企，Instagram追蹤人數短短半個月急升至23萬，甚至開始拋離姜濤，連帶前年播出的綜藝節目《花姐ERROR遊》都被翻看，而其參與《全民造星》時的造型照亦在社交網站被「翻loop」，網民齊齊錯重點討論他身上的魚網上衣，笑言「一開波就注定入ERROR」。

193一向係ERROR顏值擔當，高大有型。（IG「deniskwok193」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

郭嘉駿2018年參加《全民造星》而出道，近日大量網民踴至當年ViuTV facebook專頁貼出其造型照「朝聖」，只見3年前的容貌沒大變化，但黑色粗皮頸繩，配上魚網內搭上衣，外加黑色西裝褸及紳士帽，斯文得來又帶點野性，還有他憂鬱的眼神，令整張照片充滿喜感。

193郭嘉駿頸戴黑色粗皮繩，配上魚網內搭上衣，外加黑色西裝褸及紳士帽，斯文得來又帶點野性。（ViuTV facebook圖片）

網民紛紛笑言193「一開波就係ERROR咁嘅樣」，又齊齊錯重點將目光注意在心口中的魚網上，有人稱其「事業線」若隱若現，又問服裝是否向ATV致敬。有網民發現193在自我介紹中「擅長」一欄，竟寫上「唱歌、小結他」，即引起哄動，「條友真係天生gag」。

其實當年這批《全民造星》造型照曝光時，已劣評如潮，被網民狠評「好MK」，亦質疑「個造型總監係咪亞視過嚟？」即刻重溫一下有幾出事，仲有MIRROR同ERROR的熟悉面孔▼▼▼

+ 85 + 85 + 85

同場加映：7件事認識193係咩料▼▼▼

+ 30 + 30 + 30

+ 4 + 4 + 4

網民眼中23對傻傻分不清的藝人▼▼▼

+ 95 + 95 + 95

16條最尷尬IQ題，你識答多少題？▼▼▼

+ 31 + 31 + 31

【潮語大挑戰】（01熱話製圖）