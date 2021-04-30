女友病逝來不及送CHANEL手袋　超強手工系朋友出手　成品暖哭全網

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-04-30 21:30

最愛的女友驟然病逝，遺憾的是來不及送她喜歡的香奈兒CHANEL手袋，誰知一名自己不認識的女生卻幫忙稍稍彌補了這個遺憾，暖心的故事和那女生令人驚嘆的作品亦吸引了無數網友讚好。

文：小雅（發表於爆怨2公社）

我想爆怨這次生日前收到一顆大洋蔥！平常下班偶爾有做手作的我突然接到朋友來訊息，朋友：「那個……我朋友姐姐病逝了……請問你能幫忙做個紙製的香奈兒包包嗎……？她男友還來不及送她就離開了，希望可以彌補遺憾送到天上給她（就在這月底要辦儀式燒過去），都要紙製的。」

我的媽喔都含淚了，二話不說：「就交給我了！」雖然當下還不確定作出來會有幾分像，但我就盡力了！邊做邊感傷嗚嗚，然後家人知道還覺得我怎麼做這種東西，覺得有點不太吉利……但是我反而為了能幫忙製作覺得超榮幸！

心好酸，人生中有很多遺憾，在世的時候我還沒機會能給你，但你已然不在了……後來終於在儀式前做完寄過去，女方的弟弟與先生都很開心，希望在天上的祢收到也會喜歡吧……

除手袋外還有鮮花甚至保證卡等 滿滿的暖意感動了無數網友（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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願祢永遠美麗不再有病痛。在世的人也要打起精神，祂永遠活在你們心裡的。但因為是紙造的，雖然我有用凌格紋的感覺，只是跟皮革還是有些差距。這次跟女方的弟弟和先生討論，除了包包之外，也想做一束小香經典山茶花的紙花束，用了9朵，代表永遠的愛！

網民反應：「我還以為是真的（還沒看文章前，看小圖時……太厲害了）」、「手藝真好！心善手巧！」、「很厲害又很相似……亡者會很喜歡」、「妳真的很棒，不僅僅是手藝還有一顆溫暖的心」、「做的好仔細，人也好善良，完全不在意家人的顧忌這真的是做好事」、「心酸酸的……但還好有您的幫忙，我相信在天上的祂一定笑著」、「您好厲害喔！作品細膩精緻，最主要還有一顆溫暖的心！擁有幫助別人的能力，很棒！」、「好感人喔！愛真的要及時，人生有很多遺憾就是晚了一步……」。

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