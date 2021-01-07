拍攝兵馬俑23年　為他們製作身份證　以相機守護中國歷史的男人

《國家寶藏》第三季終於開播了！這檔由中央廣播電視總台主辦的文博探索節目，從2017年首播開始，就一直保持着豆瓣評分9＋的超高水準，而這次第三季一回歸，更是直衝9.5分！

當藝君一邊準點追節目的時候，另一邊，卻發現網友們已經把一位活「寶藏」幾次送上了熱搜！

堅持拍攝23年、為兵馬俑製作身份證 按圖看看趙震與兵馬俑的奇妙故事▼▼▼

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目前趙震已經完成1號坑862尊秦俑的拍攝，他們也都會跟「朝」一樣，擁有屬於自己獨一無二的身份證！就像是我們正在進行的人口普查，每一尊秦俑都安排得明明白白！讓他們來時有跡可循，未來也前路有方。而在這背後，是每一位文物工作者幾十年如一日的探索與呵護。

其實趙震說他最初接到節目組的邀約時，是有猶豫的。長年習慣了鏡頭之後的工作，他怕自己不能在鏡頭前把最好的兵馬俑世界和大家分享。但是他太太卻告訴他：在你的背後，是八百尊氣勢恢宏的兵馬俑，還有甚麼好不敢的呢？

這是趙震的底氣，是秦始皇帝陵博物院的底氣，也是歲月和歷史沉澱給我們的底氣。

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