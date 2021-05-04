韓網紅標緻樣子好身材人氣爆燈　經營網店做Model真人示範衣着

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

又是一名超級網紅！韓國網紅oxxooi以好身材及標誌樣子跑出！成功吸納近50萬名粉絲，常在IG上大派福利，有相當人氣。樣靚身材好的oxxooi更以天賦本錢經營網店，親身上陣做模特兒穿上出售的服裝，以自己作真人示範衣着，十分之有說服力！

韓國網紅oxxooi以好身材及標緻樣子而成功吸納近50萬名粉絲。 （IG「oxxooi」圖片）

+10
+10
+10

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

氣質型韓國網紅陽光笑容超燦爛　IG大派福利泳衣照勁吸睛！
爆牙妹竟是美女潛力股！台網紅揭17歲箍牙豬扒樣　20年後變大美人
獲封「好市多周子瑜」│台女靚樣好身材　Costco返工被偷拍成網紅
韓國網紅IG大曬超級身材　無添加樣子好吸引　睇真竟有越南風情！

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

同場加映：氣質型韓國網紅陽光笑容超燦爛　IG大派福利泳衣照勁吸睛！【點擊下圖放大 ▼ ▼ ▼】

+16
+16
+16

同場加映：韓國網紅IG大曬超級身材　無添加樣子好吸引　睇真竟有越南風情！【點擊下圖放大 ▼ ▼ ▼】

+18
+18
+18

同場加映：韓國網紅樣子超標緻　吊帶牛仔服裝參加雜誌封面大賽　效果超吸睛【點擊下圖放大 ▼ ▼ ▼】

+14
+14
+14

同場加映：韓國瑜伽老師鍛鍊出完美身材　超靚五官勁吸37萬粉絲　IG派福利！【點擊下圖放大 ▼ ▼ ▼】

+15
+15
+15

同場加映：日韓混血模特兒睇樣估唔到幾歲　氣質被封御姐系美女　歌喉再加分【點擊下圖放大 ▼ ▼ ▼】

+21
+21
+21
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。