韓網紅標緻樣子好身材人氣爆燈　經營網店做Model真人示範衣着

又是一名超級網紅！韓國網紅oxxooi以好身材及標誌樣子跑出！成功吸納近50萬名粉絲，常在IG上大派福利，有相當人氣。樣靚身材好的oxxooi更以天賦本錢經營網店，親身上陣做模特兒穿上出售的服裝，以自己作真人示範衣着，十分之有說服力！