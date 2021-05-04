韓網紅標緻樣子好身材人氣爆燈　經營網店做Model真人示範衣着

撰文：卓柏安
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又是一名超級網紅！韓國網紅oxxooi以好身材及標誌樣子跑出！成功吸納近50萬名粉絲，常在IG上大派福利，有相當人氣。樣靚身材好的oxxooi更以天賦本錢經營網店，親身上陣做模特兒穿上出售的服裝，以自己作真人示範衣着，十分之有說服力！
韓國網紅oxxooi以好身材及標緻樣子而成功吸納近50萬名粉絲。 （IG「oxxooi」圖片）
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