食客傳粗口訊息催外賣單　1句超侮辱　網民：食物未到就鬧好大膽

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-05-04 15:30

疫情下網上外賣盛行，足不出門便能吃到不同美食當然方便，但不時也有食客或送餐員分享辛酸事。近日網上就流傳截圖，指有送餐員被客人催單，對方先後傳了數個訊息，「爆粗」催促送餐，大罵車手不接電話，更寫下侮辱字句如「食屎狗」、「抵你一世做外賣仔」等。帖文引來網民熱議，不少人批評食客無禮，又笑言他仍未收到餐點便大發雷霆，隨時被會「加料」報復。

網上流傳截圖，指有食客「爆粗」留言向送餐員催單，引來網民熱議。（示意圖，資料圖片）

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有網民早前於Facebook「香港外賣仔群組」貼出相片，相信為送餐員之間流傳的客人催單截圖，直指「呢個客好嘢，食物未到手，竟然講粗口鬧個車手，厲害厲害」。

從截圖可見，1名居於將軍澳的食客，於調景嶺1家食肆點了總值95元的台式食物，並要求以「無接觸送遞」方式送餐。圖中未有顯示落單時間，只見送餐員於下午5時29分收到「送遞詳情」訊息，惟食客於5時28分已傳訊息詢問「仲要等你幾耐」。

訊息截圖亦可見，食客於5時34分再次追問，送餐員隨即回覆指已到「樓下」。不過約3分鐘後食客怒極「爆粗」大罵，直斥送餐員「食屎狗！無禮貌cut人線，抵你一世做外賣仔！」，疑是不滿對方未有接聽電話。

截圖未有交代最終送餐時間，或雙方如何處理事件，但已引來網民熱議。不少網民批評食客無禮，直言即使餐點延遲送到，也不應遷怒於送餐員，更不應出言侮辱，「罵人講呢啲嘢最低莊，大把人有正職想賺外快先做下外賣仔又話你知」。不過也有人指送餐員或有責任，「有啲車手為咗快啲接單，會直接撳『已送達』，之後你嘢食明明未送嚟，但又寫住『已送達』會好不安，你又睇唔到佢喺咩位置」。

不少網民認為，即使餐點延遲送到，食客也不應即時遷怒於送餐員，更不應出言侮辱。（示意圖，資料圖片）

亦有人「驚嘆」涉事食客非常大膽，指他未收到食物便向送餐員發難是「玩命」行為，「又知你名又知你地址，仲拎住你食落肚份嘢，是但諗啲嘢都可以玩死佢」、「唔敢催人，以前試過幾次冇送到嚟，唔知拎咗個餐去咗邊」、「一定要尊重做飲食嘅人，最驚我個飯俾人加嘢」。

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有外賣員上傳照片，指其放在單車上的餐點，疑被1名男童擅自取走。（fb「(香港)送餐/送貨員意見交流區」圖片）

有行家留言指相中男童是區內慣犯，稱對方已多次偷走餐點，更會直接路邊開餐，身旁還放着外賣平台的紙袋。（fb「(香港)送餐/送貨員意見交流區」圖片）

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