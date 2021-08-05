日本心理測驗｜覺得佢喺邊度飲緊嘢？一張圖揭露你目前生活滿意度

生活好累好累！有些人覺得活著好累，連呼吸的力氣都沒有；近幾年來，你的生活有多少事情能夠讓你感到熱情洋溢？或許連自己都找不到答案。



你對自我的生活還滿意嗎？透過心理測驗就能分析！日本的網友就瘋傳一款心理測驗，據說「治癒感十足」，能徹底打中心中最柔軟的那一塊。從你看圖片的第一直覺，來探索你目前對生活的滿足程度！

從你對圖片的聯想，分析你對生活的滿意度！（點圖放大瀏覽）👇👇👇

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選擇A，在自家餐桌放鬆的你，現實滿足度為 60%。你會想像自己在家中舒服地喝著東西放鬆心情，代表你可能正為著自我的生涯打拚、奮鬥。雖然說，事業上還算小有成績，不過對於私生活的滿足還差一步、臨門一腳而已！不過這樣的你也不需著急，只要面帶笑容迎接挑戰，幸福也將會來到囉。

選擇B，在公司中忙裡偷閒的你，現實滿足度為 80%。會選擇這個選項的你，非常有可能是才剛踏入公司的社會新鮮人。此刻的你在面對任何工作或挑戰的同時，都抱持著高昂的鬥志，有股熱情想展現出一番成果給上司看。因此恭喜你！你對於現狀的滿意度，幾乎是沒有太多不滿的呢。

選擇C，認為她是在外面的咖啡廳的你，現實滿足度為 20%。心情疲勞的你，很想忘卻世間的紛紛擾擾，並跑到一個嶄新的地方自由奔馳。雖然說，你是個優秀的人，但卻也很難得到真正的滿足。其實你真正需要的，只是轉換一下心境，保持著好奇心，寬容地面對眼前的事物，便能發現日常生活也是很多采多姿的。山不轉路轉、路不轉人轉，希望是自己給的，加油！

【同場加映】日本心理測驗：圖中4對夫妻你覺得邊對最幸福？答案反映你戀愛觀（點圖放大瀏覽）👇👇👇

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【同場加映】日本熱傳「老鼠遇着貓」心理測驗 睇睇你乜嘢情況下最有同情心（點圖放大瀏覽）👇👇👇

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】