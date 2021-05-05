孫仔《我的志願》寫做消防員　外婆2原因逼改成警察惹港爸不滿

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-05-05 19:19

《我的志願》是小時候必定做過的作文功課題目，除了訓練小朋友的寫作能力，也能讓他們發揮創意，記錄對未來的憧憬。有港爸早前卻發文分享，指兒子在作文中寫上當消防員的志願後，外婆卻因2個原因要求孫兒擦掉全文重寫，把志願改成警察。港爸事後大感不滿，表示問題不在於內容，而是過程中外婆不尊重兒子的選擇，擔心兒子失去自由意志，日後「只係會做啲所謂『大人鍾意睇嘅嘢』」，猶豫應否與外母直接討論教育孩子的方法。

有港爸大呻，兒子在《我的志願》中寫下消防員，卻被婆婆強逼改成警察。（《BB來了》劇照）

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該名港爸日前（3日）以「小朋友寫《我的志願》係做消防員，但係婆婆夾硬改做警察……」為題於香港討論區發文，港爸指外母間中會前來幫忙照顧兒子及檢查功課，而他與妻子亦欣然讓對方幫忙，「因為我同老婆都忙，亦都希望婆婆有多啲時間陪下孫仔」，惟近日發生1件小事，令他想法開始動搖。

港爸呻外母逼仔仔重做功課全文▼▼▼

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港爸指早前他放工回家後，替兒子檢查功課及執書包，打開功課簿便「見到本簿俾人擦到花晒」。由於他一直要求兒子保持功課整潔，遂問兒子原因，「佢話今日老師要佢哋寫大個想做啲乜，佢原本寫消防員，但係婆婆見到就話消防唔好，又易死人工又唔高，叫佢擦咗佢寫警察」。

已完成功課的兒子當然不願重做，沒料外母竟趁他玩玩具時，偷偷擦去全部作文強逼他重做，更威脅稱「阿爸唔會信你做完俾人擦㗎，你唔寫警察我就擦多次！」，令兒子只能就範改寫。

港爸聽到兒子講述事件後大感不滿，「最大問題唔係寫乜上去，而係婆婆冇尊重過阿仔選擇」。他指自己一直教導兒子要有主見，惟外母卻「夾硬改佢功課，仲要擦走小朋友啲心血，仲要拎我個名嚇阿仔」，直言「真係唔可以接受」，又擔心兒子經過這事不願表達自己，「驚阿仔之後只係會做啲所謂『大人鍾意睇嘅嘢』，呢件事係我唔願意見到嘅」。

兒子告訴港爸，指外婆趁他玩玩具時擦掉全篇作文，要求他重寫。（許廷鏗《我的志願》MV截圖）

港爸表示曾考慮兒子有否說謊，惟他不認為事件中「阿仔有講大話嘅動機」。事後他與妻子討論，對方「幫口」稱「可能係婆婆想為個小朋友好，想教佢」，惟他絕不同意該方法，「想教佢都唔係擦走佢啲功課呀？」。妻子其後建議港爸與外母「傾下先」，但他卻猶豫應否與外母直接討論教育孩子的方法。

帖文引來一眾家長網民熱議討論，紛紛認同樓主，指外母的做法或對孫兒造成傷害，「擦晒又真係好過份，我覺得就算唔同婆婆講，你都要同仔仔溝通下，一陣佢以為你同婆婆夾埋就大鑊了」、「你都係自己睇返個仔好，唔係驚佢教啲乜，而係驚佢咁教法你個仔會愈來愈蠢」、「咁樣對小朋友真係唔好，夾硬要令到佢變成大人渴望嘅模樣」。

現時不少父母也是打工仔，將子女交予上一代照顧是常見情況，不過兩代人價值觀不同，容易令跨代育兒出現矛盾。有港爸曾在討論區發文，指因初生兒子較為「扭計」，負責照顧的外母竟以符水為他洗澡，令港爸不禁大鬧不文明兼落後。不過最令他不滿的，卻是太太竟以1個理由拒絕阻止。▼▼▼

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現時幼稚園和小學生的功課愈出愈難，隨時考起許多大人。早前facebook流傳1張幼稚園K3的中文科功課，要求學生從句子中找出錯字，惟10條題目中，其中有1句「我的家有爸爸和媽媽」卻讓眾多網民束手無策，直呼找不到錯別字。

最近網上流傳1份聲稱是幼稚園K3的中文功課，要求學生找出錯別字，卻考起不少網民。（fb圖片）

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近日facebook流傳一張幼稚園K1的工作紙，題目要求學生要將8隻不同的動物相配連線。（fb《爆笑貼圖區》圖片）

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