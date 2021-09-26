政府送避孕套　男同學忽然變女仔　日本成人禮你不知道的騎呢事

日本的成人年齡是20歲，每個滿20歲的年輕人都有一個儀式叫做成人式，訂在每年一月的第二個星期一。



在成人式當天這些年滿二十歲的人的父母、同事、主管、同學、親戚及朋友都要向他們表示祝賀、並贈送禮品，當事人也要表達感謝之意及發表未來的計劃及理想。

成人式當天最為特別的風景就是年輕人們會盛裝打扮來紀念這一輩子一次的活動。當天的場面究竟有多隆重呢？日本綜藝節目《月曜夜未央》就記錄了日本花樣繁多的成人式。

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比如福井縣政府送給年輕人們當地製作的眼鏡；山形縣送成人們初三那年採摘的葡萄釀成的酒（好有紀念意義哦）；高知縣送帶角的頭箍；埼玉縣則是以宣傳為主，送的是引導成年人參與選舉的廁紙；澀谷區就比較實用了，送的是移動電源和套套。

那麼日本的年輕人們都是怎麼慶祝成人式的呢？被稱作日本第一花哨的福岡縣九州市成人式，當地的年輕人們會把最稀奇古怪的衣服穿在身上；同樣浮誇的沖繩縣，凌晨4點成人們就開始出來做造型，甚至有些人在此之前從來沒做過叛逆的事，所以這些再普通不過的孩子在這一天也成功轉型了不良少年。做完造型之後，大家會拿著印有自己名字的豎旗一起在街上走，還會穿著價值不菲的衣服哦。很多人是從小就開始存錢，只為這一天。

但是做造型、穿貴的衣服，在接下來這些事上簡直不值一提。比如有一位同學在這一天就男扮女裝徹底做回了自己，並表示接下來會做手術，徹底變成女性。另外一位則表示，為了感受一下成人的生活，就去了風俗洗浴中心，雖然是家「大姐姐系」的店，但是年齡比我媽還大。另外一位同學則爆料，自己的媽媽撞見洗完澡沒穿衣服的自己後，竟然說了一句「和你爸越來越像了」。接下來這位同學更慘，情人節告白喜歡的女生，卻被女生反送巧克力，只是這巧克力也是別人送給她的，打開之後竟然是新鮮的便便。雖然沖繩縣的成人式，有很多不忍直視的畫面，但還是有正經人兒的，比如有位小姐姐就藉著鏡頭表達了對父母朋友們的謝意。

另外，其他城市也有獨特的方式來慶祝成人式，比如茨城縣的成人們選擇笨豬跳來慶祝進入人生新階段。熊本縣的市長每年則在儀式上熱情的唱歌，還都是當年最流行的年輕人喜歡的歌曲哦，也是非常可愛了。 以上就是日本花樣百出又很有意義的成人式了，作為成年多年的「老阿姨」真的有點羨慕呢。

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