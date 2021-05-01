福原愛婚變︱為何日本人認定女方出軌？「關鍵的15cm」成偷食證據

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-05-01 23:30

台日桌球CP的婚變消息在今年鬧得沸沸揚揚，近期離婚傳言也被證實了，而對於女方福原愛鬧得最大的事件肯定是「出軌」，二月底被日媒拍到與網友戲稱「橫濱大谷翔平」的男子約會，雖福原愛事後發聲明否認，但許多網友堅信她與該男子的關係不單純，尤其是日本網友在事發後不停批評她，近日有名與日本人結婚的YouTuber就在影片中剖析原因，關鍵竟然是…？

YTR揭開關鍵社交距離 完全是熱戀中

YouTuber「Mom Gaku」近日上傳一部影片，以「褔原愛偷吃事件，日本男怎麼看」為題，分析日本人與台灣人相比，為何對福原愛偷吃的看法不一；原本Mom Gaku僅是詢問日籍老公對台灣和日本女生有甚麼不同看法，卻意外揭出日本人認定服原愛出軌的原因！

日本人社交距離大揭秘！普通朋友隔開45cm，那福原愛與偷食對象的距離透露了什麼秘密？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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日不買單福原愛聲明 網友恍然大悟：台灣人看不懂

不少網友看完影片吃驚表示「熱戀的距離，難怪日本人不買單，不信福自圓其說的兩個房間」、「哇～那個距離恍然大悟耶，我之前都相信小愛的說法，因為台灣人看不懂XDDD，走在一起的照片對台灣人來說真的不能證明什麼」。

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