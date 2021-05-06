14歲男生塞生猛小龍蝦入肛門　原因嚇壞網民　醫生做手術「釣出」

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-05-06 22:00

有好奇心是正常的，但不要亂塞東西入體內！內地傳媒報道，上月尾浙江出現1宗特殊病例，一名14歲男童竟然將隻活生生的小龍蝦塞入肛門，最後要送院治理。男童後來解釋自己看了野外求生節目，想試試利用肛門吸收小龍蝦水分製作龍蝦乾。醫生發現小龍蝦一直藏在男童肛門10厘米處，已用蝦螯刺得男童直腸出現不少血絲，最後要做腸鏡手術將鐵絲圈放入肛門「釣起」小龍蝦。

內地14歲男孩將活生生的小龍蝦塞入肛門，最後要做腸鏡手術利用鐵絲圈取出小龍蝦。（微博圖片）

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據內媒分享病例，事件發生於浙江台州。4月24日下午，化名小應的14歲男生陪外公去釣小龍蝦，凌晨時他肚餓叫外婆煮麵給他吃。突然間外婆聽到小應的呼喊，發現他竟然將活生生的小龍蝦塞入自己的肛門。

4月25日清晨，外婆和媽媽帶小應到浙江省人民醫院求診，一見醫生就稱「小龍蝦愈爬愈兇，已鑽到我的肚子」。肛腸外科主治醫生戴俏瓊問診下，小應承認自己因為會看野外求生節目，「那個老外把海水灌進自己的肛門。我也學他的樣，想用肛門吸收小龍蝦的水分，把牠變成一隻龍蝦乾」。然而，小應做腹部CT掃描未發現異常，醫生一度懷疑他是否真的將小龍蝦塞入肛門。

小龍蝦取出時已斷成兩截。（微博圖片）

不過，小應母親稱之前已到過台州1家醫院檢查，當時的醫療報告顯示，那邊的醫生曾幫小應做指檢，發現其肛門裏4厘米處，即是直腸末端位置的確有摸到小龍蝦，而且還用鉗夾了醫生手指。

戴醫生表示過去從肛門取出的都是死物，活的小龍蝦還是頭一次見，決定做腸鏡手術取出，發現小龍蝦原來藏在離肛門10厘米處，已經用蝦螯刺得小應的直腸內壁出現許多血絲，最後用1條細長的鐵絲圈通過腸鏡將小龍蝦從肛門「釣出」。

醫生稱她是第一次遇見病人將小龍蝦塞入肛門。（微博圖片）

小龍蝦塞在小應肛門7小時，順利取出時已斷成兩截，內地傳媒指這可能是全國首例，用腸鏡從肛門取出小龍蝦。院方提醒民眾，千萬別因一時好奇或尋求刺激將任何東西塞入肛門。

然而，不少網民竟然不相信男童說法，認為根本不可能做到龍蝦乾，「14歲不小了，懂得都懂」，又模仿醫生說「隨你怎麼說，反正我不信，我1年聽到幾十次」，質疑男童只是貪玩才塞小龍蝦，和什麼求生節目無關。

網民點睇：

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