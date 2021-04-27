法醫經典案例問答題：啜咖喱雞真係會死人？即測你生存能力有幾高

撰文： 萬里機構 最後更新日期： 2021-04-27 17:31

美國作家勞倫斯．卜洛克說過：「紐約，有八百萬人口，有八百萬個故事，有八百萬種死法。」生命只有一次，「作死」的方式卻有無數種。如果從冰冷的生命終點開始倒帶，或許我們會發現，有些死亡本來可以避免。那麼，你準備好接受生命的挑戰了嗎？（本文節錄自《不自然死因研究——法醫的28課死亡剖析筆記》。）

你是否對自己的安全意識自信滿滿？沒錯，大家都知道過馬路要看紅綠燈，知道不吃陌生人遞過來的可疑食物，也知道要遠離鋒利的刀具。這些基礎知識，對大多數人來說都是很簡單。但在我們生存的世界裏，依然有很多人因為一些完全沒有注意到的細節而莫名其妙地走到了生命的終點。

今天，我就從法醫檔案中抽出一些經典的案例，來測試一下你的安全意識究竟有多高。

以下挑戰題每道題有一個或多個正確答案（點圖開始測試）👇👇👇

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《不自然死因研究——法醫的28課死亡剖析筆記》書本封面

書名：不自然死因研究——法醫的28課死亡剖析筆記

作者：法醫秦明，「80後」副主任法醫師，一線暢銷懸疑作家。著有法醫秦明系列、守夜者系列、科普書系列。入行較早，經驗頗豐，綽號「老秦」。

【本文獲「萬里機構」授權轉載。】