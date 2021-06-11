日本神奇「錯覺收納法」　醬料收飯煲後面　令屋企變得好似好簡約

撰文： 日式生活美學 最後更新日期： 2021-06-11 21:30

雖然日美醬經常提倡大家斷捨離，但是當家裡總是有不捨得丟的東西，或者一些生活必需品無法丟棄的時候，我們的房間注定要亂糟糟的嗎？答案當然是不！

今天，日美醬就給大家介紹5個不用斷捨離，也能讓房間保持「極簡風」的小竅門，一起來看看吧！

張枱調個鬼祟位、醬料收喺微波爐或飯煲後面……即睇唔使斷捨離都可變出簡約之家嘅日本神奇錯覺收納法教學▼▼▼

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這種收納方式，很適合衣服多以及不捨得扔衣服的朋友參考。

最後還有兩個省事，操作快的小技巧！那就是不經常在視線內的區域，就是說那塊區域沒有你每天都要使用的物品，直接用捲簾給擋起來，浴室瞬間換個樣子，比多少收納盒都顯得整潔！花花綠綠的衣服、物品都「藏」起來，不要擺在枱面上。

減少不了物品的話，減少顏色，房間都會變得整潔。這就是讓房間變得「看」起來整潔的小竅門啦，如果你真的無法斷捨離，不如試一試這個方法！

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