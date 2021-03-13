浴室細小加儲物箱只會更窄　即睇日本達人收納法　毛巾架秒變層架

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在沐浴中洗去整日的疲累，浴室可說是家中的重要場所。然而都市人口稠密，現代居家空間細小，小小的浴室還要擺放許多用品，拼命加裝儲物設備卻讓空間擁擠，更別談要兼顧美觀設計。

這裡要和大家分享精選5款日本浴室的收納法寶，透過加裝簡單的雜物小物，就能有效擴大收納力又節省空間，大幅降低侷促感，自然有更多餘裕來營造更好的氣氛囉！

睇睇日本人嘅浴室收納法寶　部分香港大型家居用品店都搵得到（點圖放大瀏覽）👇👇👇

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在有限的空間中，要想兼顧基礎衛浴、足夠收納與視覺美觀，還真的是件不容易的事。藉由這些收納雜貨，包含意想不到的延伸方式和機能，讓小坪數浴室能擺脫既有的擁擠感，還原應有的舒適放鬆氛圍。另外，清潔上也可見設計巧思，常見惱人的水垢堆積都被預先克服，不論空間或時間上都收納得宜，還在為浴室收納煩惱的朋友，不妨試試這些好用的雜貨喔！

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大受日本儲物狂媽媽歡迎　不用斷捨離也可令全屋零雜物的收納魔法

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】

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