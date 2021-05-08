威廉王子凱特做YouTuber　勁吸41萬人訂閱　網民最想睇呢類片

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-05-08 11:22

【英國王室 / 威廉王子 / 凱特 / 劍橋公爵】英國王室的威廉王子（Prince William）與劍橋公爵夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）近日晉身YouTuber行列，日前宣布開設頻道並上載第1段短片，歡迎民眾收看。影片至今已達272萬次觀看，短短3日勁吸逾41萬人訂閱，網民紛紛留言提及自己最想看到的影片。

威廉在影片一開首就幽默地對凱特說，「小心你說的話」。（YouTube「The Duke and Duchess of Cambridge」影片截圖）

劍橋公爵夫婦頻道的歡迎短片長25秒，2人開始時並肩坐在梳化上，威廉指着攝錄機幽默地對凱特說，「小心你說的話，因為這些人會拍低所有東西」，凱特隨即表示知道，其後短片就播放他們出席各式各樣活動的片段，並配以輕鬆的背景音樂。

影片引來大量網民留言，不少人都表示開設頻道的舉動令人驚喜，又紛紛建議一些影片的主題，如英女皇的1日、王室24小時全記錄挑戰等，而最令人引頸以待，就是兩夫婦做「吃播」，直擊王室的早午晚3餐吃什麼。

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