【英國王室】哈里梅根淡出　肌肉型表弟Arthur Chatto成網絡新寵

英國王室經常成為觸目話題，他們的一舉一動都伴着粉絲成長，不過隨着哈里王子（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）宣布將卸下王室高級成員身份，而威廉王子亦已是3個小朋友的爸爸，粉絲的目光開始尋找王室新「筍盤」，兩人的小鮮肉表弟Arthur Chatto因而漸露光芒，一身健碩的身材，加上陽光笑容又熱愛戶外運動，一改王室斯文的形象，而Arthur更被當地傳媒封為「第一位公開半裸照的王室成員」。

Arthur Chatto一身健碩的身材，加上陽光笑容又熱愛戶外運動，一改王室斯文的形象。（IG「artchatto」圖片）

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20歲的Arthur Chatto和哥哥Sam Chatto是英女王妹妹Lady Sarah Chatto的兒子、已故瑪嘉烈公主的外孫，亦即威廉王子和哈里王子的表弟，暫時分別為英國王位繼承人的第25位和第26位。雖然Arthur與王位似乎有些距離，但兩兄弟從小時候已不時出席英國王室場合，與英女王關係密切，其Instagram分享的私人生活照亦相當觸目，目前已逾13萬人追蹤。

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Arthur正在蘇格蘭愛丁堡大學讀書，生活多姿多采，IG內大部分照片都以戶外運動為主，上山下海，由健身、滑雪、潛水應有盡有。他亦毫不吝嗇，大派褔利盡騷吸晴腹肌，因此被傳媒形容他是半裸上身拍照的王室第一人。

（綜合）