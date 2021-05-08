女友列母親節禮物清單叫任選一樣　港男霸氣拒買：我媽都未咁過份

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-05-08 19:00

母親節是表達心意的日子，但有港男抱怨女友傳來「禮物清單」，羅列了多件指定牌子的電器產品，要求他選購其中一件送給「未來外母」表達心意。樓主收到清單後十分不爽，稱「我自己媽媽都未敢咁過份，佢憑乜？」，更霸氣表示不會購買。網民對事件則有不同看法。

有港男則抱怨，被女友要求購買禮物送給其媽媽，甚至羅列了1份禮物清單，着他只能買指定牌子的電器，令他十分無奈。（《爛賭夫鬥爛賭妻》劇照）

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該男網民在香港討論區以「女朋友整咗個 LIST，叫我母親節揀一樣送比（畀）佢媽媽」為題發文，指自己跟媽媽多年來都是一切從簡地慶祝母親節，而且其母不太喜歡收禮物，「自己都係送下香水俾媽媽」。

不過今年母親節正日，樓主將到女友家吃飯，而女友事前傳來1張禮物清單，羅列了一些家庭電器產品，如風筒、吸塵器、氣炸鍋等。樓主起初未有理會，沒想到女友即追問他有否看過清單，並要求他在當中選購一項，當作母親節禮物送給她的媽媽，「話要打好個印象，仲話啲嘢都唔難買，是旦去一間電器舖都有」。女友還強調一定要買指定品牌及型號的電器，「唔好買同類但唔同牌子嘅嘢，因為佢媽媽唔鍾意」。

樓主被迫購買禮物後深深不忿，揚言做法「黐線」，決定不會送禮，「我自己媽媽都未敢咁過份，佢憑乜？如果佢媽媽要買就自己嚟同我講呀嘛！」。

網民看過帖文後反應不一，有人支持樓主的做法，直言「個媽就自己嘅，佢（女友）想送應該自己送」；但亦有網民認為他只是說得兇狠，到頭來還是急急買禮物，而且拜訪別人的家，送禮都是一種禮貌，「錢解決到嘅問題就算啦」。

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