港媽住大西北去港島返工　車程長難照顧孩子　嘆為仔女要放棄好工

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-05-07 16:00

【母親節 / 在職媽媽 / 假日媽媽】在職媽媽不易為！有港媽在網上發文，指自己結婚後搬到「大西北」（即屯門，天水圍、元朗一帶）居住，每天花差不多3小時來回港島工作，放工後難以照顧仔女，只能做「假日媽媽」，因而萌生轉工念頭，她感嘆本來工作穩定，人際關係又好，但為了仔女都要放棄好工，十分無奈。

有港媽在網上發文，指自己結婚後搬到「大西北」居住，每日花差不多3小時來回港島工作，放工後難以照顧仔女。（資料圖片）

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有自稱是「在職奴母」的網民投稿至facebook專頁「奴工處」，指以前住在九龍區，結婚後搬到新界「大西北」居住，但仍然是到港島區上班，車程由本來半小時增至1小時，有時更需要花1個半小時。她指工作穩定返5日半，朝10晚7，放銀行假，並有10日有薪假期。

港媽又列出這份工作的好處，「冇同事冇是非，老細唔難服侍，時間彈性，請假容易」，但奈何因為工時和車程，平日上班的日子都沒有時間照顧孩子，一直只能做假日媽媽」。港媽表示，2個月前已試過找工作，但當時正在坐月，「唔知係咪因為我如實相告而冇下文」，令她更感慨道「本來我一心諗住好似啲上咗岸嘅醫生診所姑娘咁，穩穩定定，準時收工，放銀行假，人工福利都唔錯就做落去，點解又要我轉工？」

帖文引起網上熱議，有同是在職媽媽的網民深表認同，指生下孩子後會想放工後以最快速度回家睇BB，但亦有人不支持樓主轉工，認為車程長總好過壓力大的工作，如果份工日日OT，只會得不償失▼▼▼

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對於大西北居民來說，每朝返工都充滿血淚，特別遇上屯門公路塞車狀況，難免令人絕望。有屯門人曾發起「一人一個改善屯公塞車方法」，大家都發揮創意踴躍獻計▼▼▼

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同場加映（01製圖）

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