韓「翻版允兒」洗車片惹哄動　清涼衣着細心洗擦　網民想開車幫襯

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-05-11 23:00

DJ Miu（IG：2km2km）是韓國有名的DJ兼網紅，除了樣靚身材好之外，更因為與藝人允兒相似而獲封為「翻版允兒」。平時作風性感的她最近就有新搞作，就是以火辣辣的打扮拍片洗車，過程中落地洗擦，短片惹來不少網民稱希望開車光顧她的洗車屋！

DJ Miu最近在YouTube頻道「미유탱Miu_Taeng」上載短片，以性感打扮洗車，非常吸晴！（IG「2km2km」圖片）

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DJ Miu最近在其個人的YouTube頻道「미유탱Miu_Taeng」上載短片，一開始還在車上穿長袖線衣外套的她，鏡頭一轉就已經變成白色吊帶露臍小背心，下身亦只穿牛仔熱褲，打扮一看就已經令人感到炎熱的夏天已經真正到臨。

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Dj Miu洗車時絕不馬夫，動作都十分有功架，擒高踎低不怕骯髒，儼如專業洗車人員落力地洗擦，只為將車洗得乾乾淨淨。不過，DJ Miu的打扮實在十分性感，短片不時都會觀眾將專注力從其洗車技術轉移到DJ Miu身上，想專心學洗車的話就需要有相當定力了！

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