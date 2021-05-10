好人好事｜婆婆搭錯車到青衣好彷徨　熱心大叔寧遲落車帶路獲激讚

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-05-10 16:30

搭錯巴士時有發生，一般人都能盡快下車轉換路線回程，但對於長者，卻可能會嚇得驚慌失惜。有網民日前在facebook分享青衣街坊的好人好事，指1名婆婆在午後原本要前往深水埗，但後來卻乘搭直去青衣的巴士，在她彷徨之際，熱心乘客紛紛幫助婆婆，1名中年男子更怕婆婆迷路，寧願「搭過站」陪對方到上車的巴士才離開，引來網民大讚。

有網民日前在facebook分享青衣街坊的好人好事，指近日目睹1名婆婆搭錯巴士，有男乘客怕她迷路，便親自帶婆婆到巴士站。（資料圖片）

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該名網民上周四（6日）在facebook群組「青衣街坊吹水會」發文，表示事發於當天下午約2時，當她正乘坐41A號巴士，並即將駛至青衣工業中心，車上1名婆婆才驚覺上錯車，向司機表示自己的目的地為深水埗，惟司機也無能為力。婆婆本來打算盡快下車搭乘其他巴士，不過其他乘客聽後卻擔心她會迷路，建議她到青衣邨才下車，甚至有原本已到目的地的中年男乘客，自願留下陪婆婆，直接送婆婆到巴士站才離開▼▼▼

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網民紛紛大讚巴士上幫助婆婆的乘客，又指陪婆婆走到巴士站的男乘客樂於助人，有街坊則分享自己的所見所聞，直呼青衣人其實也「好有愛」，「我有次喺旺角坐42A返青衣，啲年青人都好好又讓坐又幫婆婆推買餸車，青衣人都守望相助的」。

（fb群組「青衣街坊吹水會」）

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