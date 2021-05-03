好人好事｜九旬婦鯁親昏厥　護士食客即急救　拉婆婆出鬼門關脫險

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-05-03 18:00

台灣近日發生1宗婆婆不慎鯁喉後獲救的好人好事，新北市消防局上傳當地迴轉壽司店的閉路電視片段，看到1名婆婆進食時因食物卡住氣管，一度心肺功能停止，家人手足無措，幸好店內1名食客表明護士身份後，為婆婆施以哈姆立克和CPR（心肺復蘇）急救，終讓婆婆起死回生，讓不少網民窩心大讚：「真的是救命天使啊。」

台灣1名90多歲的婆婆日前與家人在迴轉壽司店用餐，其間食物鯁喉導致昏厥，同場的女食客運用護士的專業知識，成功救回婆婆一命，（fb「新北消防發爾麵」影片截圖）

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由台灣新北市消防局設立facebook專頁「新北消防發爾麵」昨（2日）發帖，表示事發於上月11日中午，當時90多歲的婆婆與家人在迴轉壽司店內用餐，惟婆婆突然因咀嚼不慎，食物卡在氣管而導致心肺功能停止（OHCA），情況嚴重，孫女見狀立即致電報案，打算按指示為婆婆急救。

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情急之際，事發時店內另一名女食客很快便上前幫助，向家人表明護士身份，了解婆婆狀況後，先施以防止人們鯁喉時窒息至死的哈姆立克（又稱「後抱急救法」），可惜婆婆仍然不適，甚至失去意識暈倒。其後護士和家人們協力讓婆婆躺平於地上，幸好在護士進行CPR急救後，婆婆情況好轉，能夠自主呼吸。

當局指，婆婆目前已經康復，並感謝該名護士的熱心和專業，「感謝有您完整了這個家庭，延續了他們一家的幸福」，把婆婆從鬼門關前拉回世上，又在帖文呼籲市民學習哈姆立克法，以備不時之需，「『護理師』謝謝您，更希望未來也有千千萬萬萬個您」。

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