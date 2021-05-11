Mirror演唱會尾場門票炒價逾10萬　孝順女出價$8000為癌母求票

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-05-11 01:28

【Mirror演唱會】人氣組合Mirror首次演唱會一連6晚於九展舉行，掀起全城話題，即使加場仍然一票難求。周二（11日）晚上將迎來演唱會尾場，門票早被炒至天價，有個別炒家更開價逾10萬元天價。《香港01》記者於二手拍賣網搜尋Mirror演唱會門票的相關帖文，發現竟罕有地出現「求飛多過放飛」的情況，可見鏡粉們為了一睹偶像風釆，「有錢都唔賺」，而炒家手上的票較早前亦被買走，故門票極度渴巿。有孝順仔女更出動溫情牌，表明願出8000元，為患癌的媽媽徵求門票，期望能圓姜糖媽媽的心願。

人氣男團MIRROR本月6日起一連6場《MIRROR ONE & ALL LIVE 2021》演唱會於九展Star Hall舉行，因應防疫措施下場館入座率只可有75%。早前門票銷售反應非常熱烈，加場後依然一票難求。(葉志明攝）

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Mirror一連6場演唱會踏入倒數，12子的表現獲得粉絲們激讚，更成為城中熱爆話題。大批鏡粉為支持偶像，不惜投入巨額金錢購票，同時購買紀念品及準備各式各樣的應援物品，令九展彷彿成為Mirror主題樂園。而周二（11日）晚上舉行的尾場門票，更成為鏡粉們千方百計爭奪的目標，有懷疑炒家在網上放售2張原價780元的門票，開價達11萬元，惟未知是否有成交。

01記者在二手拍賣網站以「Mirror 演唱會」為關鍵字搜尋，發現頁面出現大量列明「徵」、「求」、「收」字眼的帖文，搜尋結果竟罕見出現「徵飛多過放飛」的情況。不少鏡粉於帖文列出心儀日子、門票價位及可接受價格，期望「真鏡粉」能轉讓門票，有人稱願意出2倍、甚示更高的價錢換取入場機會，甚至表示不介意與賣家一同進場睇騷，惟也有不少人強調「不要黃牛」或「唔食炒價」，寧願不入場也不願鼓吹炒賣行為。

不少Mirror粉絲於二手拍賣網站列出心儀日子、門票價位及可接受價格，期望徵得演唱會門票；亦有賣家以2880元的價格出售票價380元的門票。（carousell網頁截圖）

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有買家為了求飛更出動溫情牌，表明希望想為媽媽購得演唱會門票，以圓其心願。該買家表示，本身是「姜糖」的媽媽患有癌症，「唔知仲有冇機會等下次演唱會，但佢真係好鍾意姜濤」，希望有好心人願意讓出門票。

有「求飛」買家表明希望為患癌媽媽徵得門票，稱媽媽「唔知仲有冇機會等下次演唱會，但佢真係好鍾意姜濤」。（Carousell網頁截圖）

買家指自己仍是學生，願意付出8000元以內的價錢為媽媽購入門票，「佢眼唔好，希望唔好最遠嗰啲位。我真係冇咁多錢，可唔可以當你哋賺少啲做個好心，我真係搵唔到飛先喺呢度問」。她又強調所言一切屬實，甚至直指「如果我因為自己想平啲買，我死全家」，然而距離演唱會尾場僅餘1日，該「求飛」帖文仍未顯示「已售」，估計該名孝順買家似乎仍未能求得門票。

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Mirror一連6晚於九展舉行演唱會，大批粉絲引頸期待，「未入場，先興奮」，但1名「鏡粉」女網民今午就在討論區發文，抱怨稱自己與男友本來相約看Mirror首場演唱會，但與男友因事吵架後，對方竟將演唱會門票轉賣，改和女同事一起看演出，氣得事主打算提分手。

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Mirror 12子靚仔有活力，盡吸少女熟女粉絲，但如果他們變成女人，會否開拓到男性市場呢？有網民就惡搞今次演唱會的海報，將他們的樣貌用FaceApp變成女人，結果相當驚豔▼▼▼

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同場加映：Mirror有幾紅？有網民早前分享，指帶姜糖女友回家吃飯，其間爸爸突然批評「薑蓉」無人認識，說法立即觸怒女友及媽媽，後續因而神展開▼▼▼