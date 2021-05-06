Mirror演唱會海報被惡搞變美女　姜濤似G.E.M　網民熱議邊個最靚

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-05-06 18:00

人氣男團Mirror今晚（6/5）舉行首場成軍兩周年演唱會，鏡粉們期待以久，終於可以入場享受一下。Mirror 12子各有支持者，粉絲不時會發帖討論哪位最吸引，日前就有網民搞搞新意思，將他們在演唱會海報中的樣貌，用修圖程式變成12位美女，引起網民熱烈討論「邊個最靚」。

人氣男團Mirror今晚（6/5）舉行首場成軍兩周年演唱會，鏡粉們期待以久，終於可以入場享受一下。（Mirror演唱會海報）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

Mirror 12子靚仔有活力，盡吸少女熟女粉絲，但如果他們變成女人，會否開拓到男性市場呢？有網民就惡搞今次演唱會的海報，將他們的樣貌用FaceApp變成女人，結果相當驚豔▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

帖文引起過百網民瘋狂討論，指有成員變女仔跟其他藝人撞樣，如一直都是團內顏值擔當的Frankie（皮皮、陳瑞輝），變女生後毫無違和感，超像TVB女藝人朱晨麗，而Edan（呂爵安）則被指像滕麗名或唐詩穎，江熚生（AK）則被大讚美得像日本女星。

而近日憑歌藝而人氣急升的Jer柳應廷賴則被選為最性感成員，而「大表哥」Stanley變成「大表姐」後最清純。有網民就認為Tiger（邱傲然）同楊樂文Lokman本身都是留長髮，因此「變性」後分別不大。

Mirror靚相圖輯▼▼▼

+ 11 + 11 + 11

更多姜濤可愛相圖輯▼▼▼

+ 24 + 24 + 24

同場加映：Mirror有幾紅？有網民早前分享，指帶姜糖女友回家吃飯，其間爸爸突然批評「薑蓉」無人認識，說法立即觸怒女友及媽媽，後續因而神展開▼▼▼

+ 18 + 18 + 18

同場加映：7件事認識193郭嘉駿係咩料▼▼▼

193@Error憑1句話爆紅IG人氣超姜濤 7件事認識Denis郭嘉駿係咩料

193一向係ERROR顏值擔當。（IG「deniskwok193」圖片）

193出道至今以亂噏搞笑的形象示人，不過其實他絕對「有料」兼有內涵，不只是身型高大，原來學歷不錯，更加是真正的潮流達人，而且內心世界更是相當感性。

即刻睇以下7件事認識193▼▼▼

+ 30 + 30 + 30

+ 4 + 4 + 4

網民眼中23對傻傻分不清的藝人▼▼▼