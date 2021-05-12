嘆富家庭買樓畀仔女、窮家庭熱天禁開冷氣　連登仔批：只為慳幾蚊

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-05-12 10:00

天氣開始轉熱，不少人都會開冷氣睡覺。有網民就在討論區上分享，指富有的父母會買樓送給子女，但經濟情況較差的父母卻即使在熱天都不准開冷氣，批評他們只是為了可以每晚節省數元電費。帖文引來其他網民留言，指自己都有類似經驗。

有網民表示，窮人父母為了每晚節省數元會不准子女開冷氣。（資料圖片）

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樓主在連登討論區上以「有錢父母買樓畀仔女，窮人父母收完家用大熱天時都唔畀開冷氣」為題發文，說家庭狀況的分別令父母對待子女的方式亦有不同，只要有錢就可以為子女買樓，但如果經濟不佳，即使子女有交家用，在熱天時仍然不准開冷氣，最後亦只是為節省每晚僅幾元的電費。

有網民留言指，自己出身於基層家庭，一邊負責家中開支一邊儲錢買樓，十多年後成功上車，「而家可以大熱天時開冷氣啦」。不過亦有網民認為，父母省下來的錢如果用在正事上就沒有問題，但如果是只為了娛樂就值得被批評。

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