為慳錢捨不得開冷氣　台灣9旬翁熱到「腎功能惡化」入院

台灣南投縣一名91歲洪姓獨居老翁因為擔心電費過高，即使最近天氣酷熱仍捨不得開冷氣，導致全身乏力及頭暈，幸被及時送院；經診斷發現他有脫水、腎功能惡化等症狀，在接受治療後已無大礙。

該名洪姓老翁為節省電費而捨不得開冷氣，居家服務員當日抵達時，發現他全身無力及頭暈，遂馬上將他送院。另外，一名93歲楊姓老婦平時由外籍看護照顧，會推着輪椅讓她到戶外散步，以及定期餵飯，然而近日看護發現楊婦食量大減、全身無力且嗜睡，於是將她送院求醫。

院方表示，上述兩名患者皆有食慾不振、腹瀉、脫水、腹瀉高血鈉及腎功能惡化等症狀，在安排輸液（靜脈注射）治療後，兩人身體情況已逐漸改善。

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南投醫院內科暨胸腔重症專科王耀麟醫生指出，長者的溫度感知與調節能力較差，亦有部分語言表達能力不佳，即使身體不適亦不一定能說出來，而且長者的食量較少，吞嚥功能退化，若天氣炎熱時水份與食物補充不足，便很可能因高溫而大量出汗，出現脫水、腎功能惡化等的情況。

王耀麟醫生又說，家人應多關心和觀察長者身體情況，除了保持室內良好通風，以及補充適當水分外，亦可透過觀察尿液顏色與多寡、體溫及皮膚彈性等細節來判斷長者的狀況，才能減少熱傷害發生的機會。

據台灣國民健康署資料，包含中暑在內的熱傷害共有4個種類，分別是熱痙攣、熱暈厥、熱衰竭和最嚴重的熱中暑（中暑）。

熱傷害分4類（按圖了解）

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中暑的高危因素：（按圖了解）

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另外衛福部彰化醫院急診醫師黃鎧翊說，一般人夏天感到不舒服時其實是熱衰竭，可視為中暑前兆，是指處於炎熱環境過長時間持續流汗，未補充足夠的鹽分及水分，造成全身性不舒服，體溫通常仍在正常水平；而中暑則是指身體在高溫環境下難以散熱，造成體溫超過攝氏40.5度，同時中樞神經的功能出現障礙，危及生命。

無論是熱衰竭或中暑，應將患者立即移到陰涼處，除去身上多餘的衣物，可以用濕冷毛巾擦拭患者身體，或以搧風的方式幫助患者降溫；若患者在5至10分鐘內未恢復意識，便應立即送院，因為若人體長時間處於高溫狀態，許多生理機能就會出現障礙，進而引發嚴重的後遺症。病人會發生輕重程度不等的多重器官衰竭，像是肝、腎、心臟衰竭、急性呼吸窘迫、橫紋肌溶解症、瀰漫性血管內凝血﹙DIC﹚，嚴重者可導致死亡。