台灣疫情升溫　網民揭消毒酒精被抬價暴漲近2倍：發災難財！

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-05-12 20:00

【新冠肺炎 / 陳時中 / 升級 / 警戒】台灣疫情昨日（11日）突然大增7宗病例，今日（12日）更新增16宗本地確診，不少當地人都擔心防疫出現缺口，各地政府紛紛加強防疫措施。有網民於網上購買防疫物資時，發現有消毒酒精在1日內加價近2倍，由原來的250元新台幣（約69港元）加價至700元新台幣（約194元），狠批商家做法有問題。

有網民上載圖片，指在購物車中的消毒酒精突然價格大漲。（facebook群組「爆怨2公社」圖片）

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樓主在facebook群組「爆怨2公社」上發文，指自己早前在購物車中加入4公升消毒酒精，肯定當時價格是250元新台幣，但當7宗本土病例的消息傳出後，她就發現酒精價格急升至700元新台幣，即加價1.8倍，「到底為什麼不到24小時，酒精可以立刻漲快1倍啊，不開心欸」。

事件引來網民熱烈討論，指「平時準備好才不用緊急時被賺一手」、「我也是看到250活生生漲到750，真的很誇張」、「疫情又開始了，大家可能又要搶口罩搶酒精了」。網民們亦都批評商家的行為，說「哄抬價格，發疫情災難財」、「台灣就是有這種貪婪的商人」、「這個可以檢舉喔」。

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