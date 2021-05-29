台灣疫情單日死亡人數再創新高！印度神童預言疫情呢個月先好轉…

【台灣疫情／印度疫情／日本疫情／變種病毒／印度神童預言】全球新冠肺炎疫情仍未平息，確診人數連續15天破百，而今日（5月29日）更宣布新增327宗新型肺炎確診個案，其中320宗是本土病例，另有166宗校正回歸個案，而單日死亡人數繼續創新高，有21人死亡，情況令人憂慮。而印度更出現變種病毒致疫情失控，確診人數雖較高峰期稍回落，但仍然嚴峻，每日新增約20人確診。另一方面，日本疫情亦反覆，昨日（28日）公布確診個案逾3700宗，疫情在多個縣巿擴散，當地有逾35萬人表態支持停辦奧運。

事實上，新冠肺炎疫情在多國有反彈趨勢，變種病毒個案亦不斷上升，令人擔心疫情更趨嚴重，而印度神童阿南德（Abhigya Anand）早前發布的最新預言影片中指出，疫情到今年下旬月份才達到高峰。但稱人們毋須過份擔心，他同時提出解決辦法，看看是否可解決今次疫情危機呢？