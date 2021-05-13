港男母親節見家長　送喱士絲質睡衣裙給伯母　世伯激動到1句KO

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-05-13 21:00

母親節剛過去，相信各位孝順仔女也為媽媽送上禮物以答謝養育之恩，不過並非所有禮物也適合送給長輩，尤其是另一半的父母！有港女於討論區發文，講述從外國回流的男友精心挑選了母親節禮物給其媽媽，沒料晚飯當日媽媽一拆開便驚見絲質睡衣長裙，爸爸看到更激動直呼「根本就係底衫褲」，令氣氛頓時墮至冰點。

有港女發文稱，男友竟於母親節送上絲質睡衣予其媽媽，令爸爸看到後非常激動，晚飯氣氛變得極為尷尬。（《夫妻的世界》劇照）

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「男朋友送咗套內衣畀我阿媽做母親節禮物，話係貼心嘅禮物……」該名港女於香港討論區發文，稱母親節當日帶了男友回家晚飯，沒料對方精心準備的禮物卻落得尷尬收場。樓主指男友自中學起便到外國讀書，至大學畢業才回流協助打理家族生意，由於兩老不多時間與他相處，「原本都唔係太喜歡佢」，但日子久了也漸漸習慣。

早前男友興奮向樓主表示，已精心挑選了母親節禮物，打算於晚飯時送給未來外母。當時樓主亦不以為然，「話搵咗好耐終於搵到，我見佢咁開心，又係外國大，呢啲人情世故都唔會少啦，所以就冇問佢買咗乜，我自己都留返個驚喜」。

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樓主指男友帶了大紙盒上門，「我仲以為係乜名牌袋，心諗佢出手咁大方，到時我要送返啲乜畀佢媽媽」。當樓主媽媽打算拆禮物時，才發現有驚無喜。原來禮物是一套縫有蕾絲的絲質長裙，「我阿媽立即問佢有冇拎錯嘢，係乜嚟」。男友見狀則施施然解釋，指長裙「可以當睡衣着，又可以當內衣着，如果襯得好可以出街着，仲話好多外國明星都會咁着出街」。

樓主爸爸聞言一看禮物，未待男友解釋完便激動高呼：「呢套根本就係底衫褲！」事件令氣氛頓時變得極為尷尬，樓主與媽媽即時打圓場，完成晚飯後她亦直言「唔好意思留男朋友喺度」，遂急急將他帶走。她事後亦不禁大嘆：「佢阿媽就咁保守，佢自己反而就咁open，呢家人發生乜事？」

樓主直指晚飯後不願面對尷尬氣氛，只好急急帶男友離開。（《優雅的朋友們》劇照）

帖文笑翻網民，不少人也認為事件並非在於男友是否開放，而是直接反映他毫無「求生慾」，「唔係開放定保守問題，而係正常定白痴嘅分別」、「明星着咪好睇，師奶着就…」、「又真係老尷嘅」。亦有人笑言樓主男友或有企圖，「唯一解釋係男友鍾意咗女友阿媽？」、「佢好大野心，想母女兼得」，又質疑爸爸如此激動或許並非表示不滿，「世伯：底衫褲！正呀！」。

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