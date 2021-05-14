台灣停電｜台IKEA神級抽水乘機hard sell蠟燭　8字標語笑翻網民

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-14 11:30

台灣興達電廠13日下午跳機導致全台大規模停電，台電還因此實施分區輪流限電，讓許多市民措手不及。台灣IKEA在社交平台順勢PO出蠟燭的廣告，並且還寫了一句話「台電無法給你的，IKEA給你」，揶揄了台電一番，讓網友們看了笑翻，直呼IKEA撿到槍。

台灣IKEA常常會在社交平台上推薦許多實惠商品，小編也會用輕鬆幽默的口吻來吸引消費者的注意力，例如之前搭上日本熱門動漫《進擊的巨人》，所做出來的改圖「來吶，你坐啊」，推銷多款座椅，獲得網友一致好評。

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13日遇到全台大規模停電，IKEA也趁勢推銷「停電好物」蠟燭，並且還寫著「蠟燭雖小，至少會亮」，小編也搞笑的說「台電無法給你的，IKEA給你」，不僅吸引上萬名網友按讚，甚至還引來當地不同黨派政黨和民代留言回應。

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台灣立委林奕華留言說「IKEA比台電還靠得住」、莊瑞雄「屏東需要IKEA支援」、趙天麟「蠟燭雖小，但是很熱」、江永昌「IKEA說要有光，於是就有了光」、謝衣鳯「交通號誌也不亮了？真可惜IKEA沒辦法讓紅綠燈也亮」、高雄市議員黃婕「鳳山人也想在鳳山逛IKEA」、國民黨粉專「想念敦北店…從黨部走路就能到」。

網友們也大讚小編文案有創意，「IKEA撿到槍」、「這年頭行銷小編很競爭啊」、「這波時事跟太緊」、「這個版行銷好厲害」、「停電的時候來這個！你厲害」、「IKEA的文案從不讓我失望」、「只有IKEA可以超越IKEA」。

台灣IKEA推銷蠟燭，廣告文案讓網友們笑翻。 （FB@IKEA）

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