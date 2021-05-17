「攜帶榴槤者不得用升降機」　大廈告示惹熱議　網民爆笑奇招應對

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-05-17 23:00

踏入5月，不少熱帶水果也開始當造，而有「果王」之稱的榴槤更是不少人的心頭好。不過榴槤氣味濃烈而獨特，愛者聞到流口水、惡者則認為臭到想嘔，近日網上就熱傳1張大廈告示，指有大廈管理處貼出告示，寫明「攜帶榴槤者不得使用升降機」，即時引起網民熱議。

下載「香港01」App，即睇城中熱話

有網民早前於facebook群組「PLAY HARD 玩硬」貼出圖片，顯示相信屬大角咀一幢大廈電梯大堂拍攝的相片。當中可見大堂的電梯按鈕旁邊貼有2張由管理處發出的告示，列明「攜帶榴槤者不得用升降機」，但拍攝者卻手持3個放有榴槤的透明膠盒，配上「點算好……」的留言，諷刺畫面令網民即時爆笑。

榴槤有「果王」稱號，但因氣味濃烈而獨特，並非人人也能接受。（資料圖片）

帖文引來網民熱議，不少人也認為相關要求荒謬，指現時購買榴槤一般也有防止味道外泄的包裝如膠盒或保鮮紙，認為管理處根本無權限制住客能否攜帶榴槤乘搭升降機，「咪住，管理處憑乜嘢唔畀榴槤入先？公契有冇寫？有冇開業主決定？呢個都仲係香港喎」、「又唔係喺裏面食，黐線！咁臭豆腐呢？鹹魚呢？成身臭汗味嗰啲人呢？」。

亦有網民發揮創意，想出爆笑應對方法，務求令管理處「知難而退」，「叫屋企人拎埋枱櫈落嚟大堂一齊食完先上樓」、「先將盒榴槤放入升降機，等佢自己升上去，叫屋企人喺上面接收，完成後自己搭下一班𨋢上去」、「反主為客，被榴槤攜帶」、「榴槤先放地下，輕腳踢入架𨋢入面，人入𨋢禁𨋢，上到去返出去再執返起，咁就唔算攜帶了」。

+ 2 + 2 + 2

【揀榴槤貼士】厚肉薄殼必睇榴槤刺 「貓山皇」認住底部星標誌

+ 17 + 17 + 17

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

同場加映：疫情累滯銷 泰果商請爆肌猛男除衫賣榴槤 網民諗起大馬周杰倫

泰國有果商請來兩名猛男除衫賣榴槤，引來網上熱議。（fb圖片）

2015年時，一名馬來西亞男子爆肌賣榴槤爆紅，而且樣子激似周杰倫。（「Jordan Yeoh」fb圖片）

+ 5 + 5 + 5

同場加映：榴槤核驚見蟲蟲鑽出 手指尾咁大嚇親網民：唔敢再食！