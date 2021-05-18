酷熱天氣　九龍灣餐廳派免費飲品贈外賣員　網民見紙條好窩心

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-05-18 15:45

【好人好事／外賣／送遞員／外送員】天時暑熱，有時炎熱得只想留在家歎冰凍飲料，不過1班外賣員卻要繼續在外面辛勤工作。九龍灣1間餐廳有見及此，特意放1堆免費飲品在店門外，送給一眾外賣員，給他們打打氣，獲網民大讚「好人好事」。

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有網民日前在facebook群組「(香港)送餐/送貨員意見交流區」上載照片，指九龍灣淘大商場1間餐廳，在門口放置了1個保溫箱，內裏裝滿樽裝水及罐裝果汁飲品，並在箱蓋上貼出紙條：「外賣哥哥/姐姐可自行拎水飲！辛苦晒你哋！」身為外賣員的樓主大受感動，「有啲餐廳對待啲外賣仔幾好，知道天氣熱驚我哋中暑，放啲飲品叫我哋自己隨便攞」。

照片獲網民大讚窩心，指最令他們感動的並不是1支飲品，而是餐廳的體諒，比起某些餐廳態度差，「當外賣員係過街狗」對比更大，亦有不少外賣員分享自己遇過的良心食店▼▼▼

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