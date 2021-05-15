送餐見騎呢要求：嫲嫲正睡覺別按門鐘　外賣員「聽話」爆笑回應

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-05-15 14:30

客人使用外賣平台時，可向店家或外賣員留下訊息，務求訂單能準確及準時送到。外國討論區最近瘋傳1段外賣員送餐時的影片，顯示他在門外看到客人留下的字條，指嫲嫲正在樓上睡覺，請他別按門鐘，並直接大叫客人取餐，外賣員看後隨即上演爆笑一幕，出盡洪荒之力叫喊，聲量甚至比門鐘鐘聲更響亮，令屋內人哄堂大笑。

外賣員看到客人留在大門外的字條，要求他不要按門鐘，否則會吵醒正在睡覺的嫲嫲。（YouTube影片截圖）

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事發片段近日在外國討論區Reddit瘋傳，看到1名外賣員一手拿着Pizza，一手拿着汽水緩緩走到屋前，看了看門外的字條，便大叫「夏倫（Shannon）！妳的Pizza到了！」，聲音洪亮得足以讓左鄰右里都聽到。不過，外賣員會這樣做全因客人夏倫留下的字條，上面寫道：「大叫『夏倫，妳的Pizza到了』，不要按門鐘和敲門，我們的嫲嫲正於樓上睡覺。」

外賣員乖乖聽從「指示」，而當他繼續大叫時，話音未落，屋內客人趕忙開門，但他堅持嗌完整句句子，哄得所有人捧腹大笑。客人從外賣員手上拿過餐點後，也不忘道謝說「謝謝你，我阿嫲嫲在睡覺」。

然而，相關影片其實最早於2018年在社交網站流傳，當時更有網民將外賣員的叫聲剪輯成電話鈴聲，又紛紛留言大讚外賣員非常盡責，完美執行客人的特別要求，笑稱樓上的嫲嫲根本不會睡得好，「我希望嫲嫲在外賣員的叫聲下仍能好好休息」、「好像我媽煮好晚飯的時候」、「我喜歡他繼續大叫，即使大門已經打開了」。

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