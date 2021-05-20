偽毒男星座排行榜　金牛扮宅追女仔　TOP 1意想不到假正經

【新垣結衣 / 星野源 / 結婚 / 毒男 / 宅男 】所謂「偽毒可恥」，扮毒扮宅追愛的男生經常遭人唾棄。他們表面裝出一副無害的宅男樣子，實際是想令人放下戒心，借意親近不同「女神」。12星座中，有部分男生也有類似傾向，總以偽毒形象求愛。來看看你身邊的他有否榜上有名。