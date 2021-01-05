有「國民老婆」就夠！　新垣結衣瞓被窩　Switch無字廣告獲激讚

去年日本最受歡迎女星你未必能說出名字，但提到華人圈人氣最高的日本女星，就定是被封「國民老婆」的新垣結衣！知名遊戲商任天堂為旗下主機Nintendo Switch推出新一波廣告，只見代言人新垣結衣瞓在被窩拿着Switch在玩，廣告上除了任天堂和Switch商標以外，隻字全無。正所謂一切盡在不言中，任天堂這個無字廣告，引來網民大讚該公司深明廣告之道！

早前有日本網民在涉谷站的出口發現，Switch的新廣告只有新垣結衣躲在被窩的照片，無任何文案，但又令人看得很舒服。（twitter@potato4d）

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知名遊戲商任天堂為旗下主機Nintendo Switch推出新一輯冬季廣告，平面版本已於早前公開。近年Switch代言人一直都是不論日本國內外都人氣高企的新垣結衣，廣告亦備受網民好評。然而有網民發現，最新的Nintendo Switch廣告，不設文任文案，直接是結衣拿着Switch在被窩玩的照片。

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網民幾乎一面倒地大讚廣告出色，有人形容「完美表現出Switch的攜帶性還帶有季節感」，亦有人認為這樣才是真正好廣告的本質，表示「這種沒有多餘的文字的廣告才更能表達出商品的魅力」、「真正有魅力的商品根本不用寫一堆『熱賣』、『好評』之類的東西」。

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