清貧小學生無捐錢　一字排開罰企拍片放家長群　老師：德育教育

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-05-22 09:00

捐錢不是該自願的嗎？內地近日瘋傳1段影片，一班家境清貧的小學生因錢可無捐，竟然被老師處罰，要他們一字排開罰站拍下短片，老師更用鏡頭逐一掃過學生樣子，然後放到家長群組，要求他們的父母捐款。 有家長不忿老師所為，將影片上傳到網上討公道，網民睇片後鬧爆老師所為極盡侮辱，毫不考慮窮學生的 感受，未料這名教師無有怕，在群組內寸爆向家長稱捐錢是「德育教育」，還要求上傳影片的家長刪片。由於事情鬧大，當地教育局決定處分涉事的教師及該校校長。

湖南一班清貧小學生因為家長無捐錢，被老師罰一字排開站在黑板前拍片，事後還將影片放到家長群「呼籲」家長捐錢。（微博影片截圖）

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微博1條影片瘋傳後惹起網民極大意見，有教師要求學生一字排開在黑板前罰企，然後用鏡頭逐一拍攝學生樣子「處分」，還錄下了教師對他們的批評，指責他們未有捐錢。內媒指事件發生於5月17日，地點是湖南省湘西土家族苗族自治州永順縣，1名小學教師竟然要未有捐款的10多名二年級學生在黑板前一字排開罰站，拍片後放到家長群裏「公審」，要求未捐錢的學生家長支持一下募捐活動，強調「今天必須完成任務」。這段影片之後被家長放到網上，涉事老師的所作所為遭網民鬧爆。

有家長透露，學校於本月16日搞捐款活動，每個學生都要捐6元人民幣（約7元港元），要學生回家叫家長出錢。但17日上學時，有學生可能忘記告訴家長所以沒帶錢，最終發生拍片一幕。有家長在群組看片後感到尷尬，馬上捐了錢，但也有家長對老師所為感憤怒，不過為勢所迫都是屈服捐錢。該教師則覺得自己拍片並無問題，之後更在群組內發言，指責有家長將片段放上抖音，提醒家長們捐錢是「德育教育」，要求發片家長自行刪片。

老師知道有家長上傳影片後，竟叫該家長刪片，還說捐錢是德育教育一部分。（微博影片截圖）

事件在網上引起轟動，該名老師遭網民鬧爆，指他要求學生一字排開拍攝樣子，根本就像在處刑，「對家庭條件不寬裕的孩子是多大的侮辱」；又質疑捐錢一向是自願性質，老師做法不叫捐款，而是叫「索款」。有網民指這些強迫捐款由來已久，分享小學時家裏很窮，學校一樣要他捐款，「當時我拿1塊錢都不捨得，還非要5塊，我都不樂意跟我媽拿」。不過，也有人認為這種跑數捐錢一定是層壓式的，單單怪責老師沒有用，而是要指責涉事學校。

網民點睇：

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事件引發爭議後，永順縣教育和體育局回覆內媒指，調查後確認募捐是由永順縣教育基金會發起，款項是用於獎勵優秀師生和教育工作者、幫助有特殊需要師生及展開「園丁之家」慈善活動等，涉事教師被批評教育後，已向受影響的學生及家長道歉，現時這名謝姓教師已被行政記過並調離該校，而彭姓校長已被免職。

（綜合）

內地網上近日流傳1條短片，指1對新人在婚禮上因為玩笑開得太大而出現尷尬一幕。（網上短片截圖）

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事件傳來後續，結局180度大反轉，相信撕誓詞只是婚禮環節的一部份。（網上短片截圖）

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