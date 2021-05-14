奶奶恨抱孫　要挾新抱「唔生叫個仔返內地娶妻」　丈夫反應更無奈

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-05-14 17:16

婆媳問題不容易處理，遇着「恨抱孫」的奶奶就更難應付。有新抱在網上發文，指跟丈夫婚前已有共識不生育，惟近年奶奶不斷催生，甚至威脅如果不生育，便會叫兒子回內地娶老婆，而丈夫的反應亦令她更加無奈。

有網民指近年被奶奶不斷催生，甚至威脅如果不生育，便會叫兒子回內地娶老婆。（示意圖，資料圖片）

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該網民日前投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」，指自己現年38歲，丈夫40歲，奶奶一直恨抱孫，經常催促她們生孩子，近日則更變本加厲，要挾如果她不生育，「佢會叫我老公返內地娶老婆，反正佢有咁多親戚喺嗰邊，一定有好多女仔介紹到畀老公」。

奶奶又以香港教育制度及褔利游說，直指「真係唔驚唔識教，學校老師一定會幫你，老爺奶奶亦都支持你」，又勸樓主不要「蝕底」，至少生2個盡取政府褔利，而且她亦可以給予資助，「呢個咁幸福嘅環境要好好珍惜，起碼要生兩個，最好有個仔啦梗係」。

不過樓主跟丈夫一向不喜歡小孩，認為生孩子困身又難搞，而且責任太大，因此拍拖時已有共識。可惜丈夫是家中唯一男丁，令他迫於承受傳宗接代的壓力，面對媽媽的要挾，他沒有理會亦不敢反抗，只對樓主說「老人家講嘢係咁，由得佢，唔好理佢」，令樓主更感委屈，「如果我哋生咗嘅話，奶奶一定會插手多多事幹，到時候仲麻煩呀」。

帖文引起網上熱議，不少網民都支持樓主不生育的決定，始終責任重大，「唔鐘意小朋友真係唔好生」，又指憑奶奶這番話，已經知道即使生下來，只有更多麻煩事。但有網民則認為奶奶想抱孫很正常，應叫丈夫跟她好好溝通。

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