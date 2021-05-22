印度男遭雷劈死　家屬埋屍牛糞堆以為會復活　挖出再送院嚇壞醫生

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-05-22 20:00

各處鄉村各處例，但一些地方習俗傳聞確實是駭人聽聞，甚至完全違反科學常理。印度日前有1名男子慘被雷電擊中身亡，其親人發現後沒有馬上將他送到醫院，而是把他埋入牛糞堆中，因為當地人相信這樣做可以令被雷劈中的人「復活」。不過事與願違，男子其後被挖出送院，醫生們對他曾被埋入糞堆的事大吃一驚，坦言：「他已經死了。」

印度有男子被雷劈中後死亡，親友們竟將他埋入牛糞堆內，以為他會「復活」。（網上圖片）

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事件發生於恰蒂斯加爾邦Sir Guja 區，該區近日天氣惡劣，出現狂風雷暴，37歲男子Lakhanpur Mutki在19日被雷電擊中慘死，但他死後的數個小時，竟然被埋入牛糞中。

當地傳媒指，該區家庭普遍迷信，認為被閃電劈中而死的人，可以通過完全埋入牛糞中獲得「重生」。最後男子被挖出送到醫院，事件令醫生十分震驚，並當場宣布他已死亡。該院醫生Premsukh Kerketta受訪稱，當晚該男子被雷擊中，家人似乎真的相信將他埋入牛糞可以「復活」，「但他已經死了」。

2019年，曾有印度男子一樣被雷劈中，但村民們沒有馬上送他到醫院，而是將他埋入牛糞中。（網上圖片）

2019年，印度奧里薩邦孫達爾加爾（Sundergarh）有村莊發生類似事件，2名男子Manoranjan Podha和Gokula Podha在行市集回家途中被閃電劈中，1人當場失去意識並跌倒地上，另1人雙腿受傷。事後村民聚集檢查他們傷勢，竟然沒有將失去意識的Manoranjan送院，而是將他埋入牛屎想令他「復活」，後來發現全無反應才送他到醫院，惟醫生證實他已死亡。

（綜合）

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