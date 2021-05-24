日潮童自創羽絨新着法　倒轉着上身超有時裝感　加件法寶似足巨星

撰文： 凱薩琳 最後更新日期： 2021-05-24 21:00

Fashion嘅嘢，在於顛覆衣服正常的穿搭方法，不按常規都能穿出個人風格！日本有媽媽在Twitter分享兒子的創意穿羽絨法，她表示寶貝仔喜歡把羽絨上下倒轉穿，再配上有型的黑色太陽眼鏡，看上去活像像行貓步的帥氣小模特兒。帖文一出火速引來網民爆笑留言，他們紛紛大讚男孩是時尚高手，跟貼出多張時裝造型照，笑稱男童將來或者會是時裝超新星。

日本媽媽在Twitter分享兒子的創意穿羽絨法，她表示寶貝仔喜歡把羽絨上下倒轉穿。（Twitter帳戶「kaede 最先端ダウンの着方の母」圖片）

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日本媽媽在Twitter帳戶「kaede 最先端ダウンの着方の母」貼出2張兒子的可愛造型照，相中可見小男孩把1件深紫色的羽絨衣倒轉來穿，他把羽絨拉鏈拉高，雙手仍可外露，倒轉的穿法完全無阻他在媽媽的鏡頭前擺型仔pose。配上一副黑色太陽眼鏡，這名小男生活像1個小模特兒，星味十足。媽媽也忍不住寫道：「看我兒子走在最尖端的外套穿法。」

日媽透露，兒子愛不斷嘗試破格穿搭方法，是天生的穿搭高手，加上媽媽也尊重兒子的想法，所以他不時創出不少嶄新的「造型」，例如前後調轉穿羽絨、上學時在頭上加上1隻角扮「獨角獸」，笑翻媽媽。

眼利的網民笑稱，男孩的穿法有不少動漫角色及時裝造型的影子▼▼▼

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（Twitter）

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