性學有得讀　早洩、遲射都要研究　博士高材生自爆讀性學沒性慾

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-05-25 23:00

「性事」絕對是一門高深學問，在學術討論方面亦有極多研究論文，惟亞洲人較少公開談論。台灣樹德科技大學是全亞洲唯一提供「性學」研究學位的專上學府，「雞排妹」鄭家純早前邀請到該校2位人類性學研究所博士生，即前台北市議員童仲彥及性治療師童嵩珍一同拍攝YouTube影片，大談夫婦經營親密關係時遇到的問題及解決方法。「雙童」又自爆一般需4至10年才獲得學位，因修學期長，故同學流行以「有性學沒性慾」去形容苦讀情況。

雞排妹（鄭家純）找來同為台灣樹德科技大學人類性學研究博士生的前台北市議員童仲彥及性治療師童嵩珍，大談夫婦經營親密關係時遇到的問題及解決方法。（「深夜保健室」授權）

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提及性知識，一般人都想到中小學提供的基本性教育，「雞排妹」鄭家純主持的網絡節目《深夜保健室》日前就請到「雙童」嘉賓，童仲彥及性治療師童嵩珍分享性學問。「雙童」同為台灣樹德科技大學人類性學研究課程的博士生，而且是班內的「狀元」及「榜眼」，而該校則是全亞洲唯一提供相關課程的學府。

「性學研究」給人印象或許有點離地，童嵩珍解釋，課程其實以栽培學生成為性學家或臨床性諮詢師為主，課程內容亦非常多元化，如包括較深入、科學層面的性知識、性態度重建、性文化創意商品開發等。修畢指定課程後，學生需要研究自選題目並撰寫學術報告，並須獲國際期刊取錄發表才能獲得學位，一般需時4至10年。由於學習年期極長，故同學流行說「有性學沒性慾」，即入讀後就沒性慾了，足以形容這個學科的苦讀情況。

童嵩珍解釋，性學研究課程其實以栽培學生成為性學家或臨床性諮詢師為主，課程內容亦非常多元化。（「深夜保健室」授權）

身為性學博士班高材生，要面對各種涉及性事的研究，童嵩珍表示，較多人究研早泄或勃起功能障礙，但遲射其實對未來部份來說，她覺得是未來的趨勢。而童仲彥則介紹３大性愛體術密技，他提到許多人想練就「金手指」，提醒練習前最重要一步，就是要把指甲剪都乾淨，而且是「剪到入肉那種」。



「雙童」又在節目中分享了夫婦或情侶之間經營親密關係的「Dos and Don’ts」，童嵩珍提到，與另一半相處時要留意「親密關係4貼士」，分別是說出感覺、開放式問題、深入探討及同理對待，即愛侶間要坦誠相處。

而遇到有關性事的矛盾時，其實可參考4個方案「自療」，即自行審視是否出現功能障礙，或坦白溝通後按特定問題訓練自身技巧，以建立「和諧」的親密關係，「兩個人的親密關係在於心法」。

（本文內容獲YouTube頻道「深夜保健室」授權）

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