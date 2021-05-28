綠置居2021｜網上申請教學5分鐘搞掂！有1樣嘢記得做｜附申請連結

撰文：李積飛
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【綠置居2021／租置計劃公屋／鑽石山啟鑽苑／售價價錢／青衣青富苑／柴灣蝶翠苑】新一期綠置居及租者置其屋計劃（租置計劃）公屋今起接受申請，合資格綠表人士可於5月28日至6月10日期間遞交申請表，或在網上申請。究竟如何快速網上填表？實體交表又有什麼地方要注意？以下一一話你知。
另外，如選擇網上申請，交表後還要多做一個步驟才算真正完成申請程序！
即睇網上申請極速教學5分鐘搞掂！交完表記得要做多一樣嘢▼▼▼
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申請網址：按此
實體交表5大須知，只接受2類付款方法▼▼▼
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今次除了綠置居啟鑽苑的2,112個單位，還有517個青衣青富苑及8個柴灣蝶翠苑單位，以及租置計劃收回重售的800個單位，租置公屋最平只需14萬元就可圓業主夢。以下為綠置居及租置計劃單位呎數、間隔、售價、位置，決定申請前可以先參考。
綠置居2021啟鑽苑、青富苑、蝶翠苑售價、呎數▼▼▼
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租置計劃的800個單位，分布於港九新界39條屋邨，包括李鄭屋邨、良景邨及山景邨等，即睇各單位售價、間隔、呎數▼▼▼
香港島：
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九龍：
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新界：
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租置計劃公屋單位分布：
同場加映：居屋2021｜北角、沙田筍盤陸續有來 2021至2025年落成居屋一覽
除了綠置居，2021年還有多個居屋筍盤，不少更坐落市區，非常方便！
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同場加映：5000元消費券｜政府再改申請使用限制！3類人不可領 1招更早領取
是次「電子消費券計劃」會發放總額5000元的電子消費券，計劃規模360億元，預計720萬人受惠。究竟最新有什麼申請資格？申請方法、消費券適用範圍及限制又有什麼？將會分多少期派發消費券？以下13大重點逐點解答。
即睇有咩新限制！消費券申請、使用13大須知 3類人不可領取▼▼▼
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以上資料部份細節，仍有待政府實際公布。