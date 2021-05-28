綠置居2021｜網上申請教學5分鐘搞掂！有1樣嘢記得做｜附申請連結

【綠置居2021／租置計劃公屋／鑽石山啟鑽苑／售價價錢／青衣青富苑／柴灣蝶翠苑】新一期綠置居及租者置其屋計劃（租置計劃）公屋今起接受申請，合資格綠表人士可於5月28日至6月10日期間遞交申請表，或在網上申請。究竟如何快速網上填表？實體交表又有什麼地方要注意？以下一一話你知。

另外，如選擇網上申請，交表後還要多做一個步驟才算真正完成申請程序！