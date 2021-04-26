綠置居2021│曾抽居屋2020符2條件即自動抽啟鑽苑　點知有無剔漏？

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-04-26 12:00

【綠置居2021／鑽石山啟鑽苑／房委會／綠表置居計劃／申請資格／價錢／居屋2020／自動參加】黃大仙鑽石山綠置居項目「啟鑽苑」將於5月開始接受綠表資格人士申請，去年申請居屋2020時曾剔選保留申請至下一個資助出售單位銷售計劃，便可自動納入今次的綠置居申請，毋須再遞交表格或申請費用，否則會視作重複交表，恐會痛失抽籤資格。如何能知道申請居屋2020時有否剔選相關選項？以下一一解答。

綠表人士即Check有無剔自動申請抽啟鑽苑，仲要記住唔好做呢樣嘢，否則會被DQ！▼▼▼

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綠置居2021鑽石山選址、預計售價及各樓宇命名▼▼▼

再看啟鑽苑申請、攪珠及揀樓銷售時間表▼▼▼

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黃大仙鑽石山綠置居項目「啟鑽苑」以市價五折發售，售價由118萬元至385萬元，中籤者最低只需約6萬元首期便有機會上車。

「啟鑽苑」共有5幢樓宇，其中啟宏閣（第1座）及啟雋閣（第2座）仍屬出租公屋，而綠置居項目分別是「啟池閣（第3座）」、「啟濤閣（第4座）」及「啟湖閣（第5座）」，可提供2112個單位，單位實用面積由約17.1平方米（約184呎）至約44.7平方米（約481呎 ）不等，預計2021年5月推售，2024年第一季入伙；項目單位將以典型公屋標準出售。

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