綠置居｜個個朋友申請公屋抽居屋　00後哀嘆：後生已經唔諗買私樓

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-05-28 14:30

【綠置居2021／租置計劃公屋／鑽石山啟鑽苑／公屋 / 居屋 / 綠表】鑽石山綠置居項目「啟鑽苑」今日（28日）起接受申請，是不少人「上車」之選。不過有00後網民在討論區發文，指身邊很多朋友都申請公屋，希望籍此以綠表抽居屋，原因是「覺得冇可能買到私樓」，令他不禁慨嘆「呢一代好悲哀」。

有00後網民在討論區發文，指身邊很多朋友都申請公屋，希望籍此以綠表抽居屋，原因是「覺得冇可能買到私樓」。（《香港愛情故事》劇照）

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有00後網民在香港討論區，以「身邊個個都申請公屋抽居屋，我呢一代(00後)係咪已經買私樓冇望？」為題發文，指近日發現身邊很多朋友和同學申請公屋，希望用綠表來抽居屋，問到他們為何想抽居屋時，「原來都係因為覺得冇可能買到私樓」。

樓主不禁慨嘆「聽到呢度真係覺得我呢一代好悲哀，悲哀係在於諗法」，指這麼年輕已經疊埋心水不買私樓，一早只想抽居屋或終有一日等到公屋，「唔會太冇大志咩？」。

帖文引起網上熱議，很多網民都表示不認同樓主的看法，指抽居屋是其中1個「上車」途徑，未畢業已計劃如何置業反而值得欣賞，不過亦有人指大學生應該向上流，讓公屋留給有需要的人▼▼▼

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