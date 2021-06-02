iBond 2021認購｜券商推抽iBond優惠　富途新客送蘋果美股值$1000

撰文： 江逸然 最後更新日期： 2021-06-02 18:40

【iBond 2021通脹掛鈎債券認購】新一批通脹掛鈎債券iBond於6月1日起接受申請，有投資專家形容iBond形同政府變相派錢，每次均吸引大批市民申請。今次除銀行外多家具規模券商亦加入戰團，推出專為iBond而設的奇招吸客，到底邊間券商最多著數？

先睇iBond Google Trends相關搜尋人氣飊升榜▼▼▼

買iBond第一步：揀選認購途徑

買iBond第一步是揀選認購途徑，市民除了透過銀行亦可經券商購買。綜觀多間具規模券商今次專為iBond而設的優惠，除了和銀行一樣豁免認購手續費、代收股息手續費、到期贖回費外，部份券商更加碼提供額外優惠，除了送戲票，更有券商送股票！

當中富途證券除了豁免上述費用外，還豁免存倉費、轉入費等「11免」收費，並且於6月推出全新優惠，新客戶存入1萬元可獲贈一股蘋果公司美股（AAPL），價值約127美元（約1,000港元，以5月24日收市價計）。

現時正值抽iBond時期，假若新客戶存入1萬元抽iBond，參考過往數據，無論長揸定短炒均可獲利2%或以上，連同獲贈的蘋果美股，回報率將超過10%！

至於英皇證券，於iBond發行後一個月內交易iBond兩次或以上，客戶可獲贈戲院電影禮券兩張。

即睇各具規模券商有何優惠▼▼▼

第二步：決定長揸定短炒

今次iBond保底年息率2厘，為期3年；若通脹高於2%派息亦會相應增加，長揸3年每手iBond可穩袋至少600元。投資者亦可「短炒」即日沽出，參考過往iBond首日表現估計可賺數百元，實行「早賣早享受」。

即睇過往iBond派息＋即日沽情況，邊樣更著數？▼▼▼

隱藏收費要留神

不過無論「長揸」還是「短炒」，即使券商或銀行有豁免部份費用，投資者仍需留意其他收費。

以短炒為例，部份券商或銀行可能會收取轉倉費、提早贖回費、買賣佣金等，涉及金額由十多元至過百元不等。以上一次iBond首日買賣收市價為一手一萬元iBond可賺275元計算，手續費隨時佔一手iBond盈利的36%！另外，亦要留意券商或銀行的費用豁免是否設有期限。

即使打算長揸，也要留神是否涉及存倉費、「不動戶費」等費用，當中部份銀行會收取存倉費、提早贖回費等，稍不留神或因這些收費而影響投資回報。券商方面則以富途證券免去的收費最多，包括轉貨申請手續費、轉入費等。

iBond 2021認購X大重點！做呢2件事會被DQ▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

最後提提大家，今期iBond於6月1日早上9時起至6月11日下午2時接受申請，並會在6月23日發行。大家如想入手iBond，緊記要選擇好適合自己的交易平台，若有需要開戶就最好盡早辦理開戶，確保相關機構有足夠時間處理！