iBond 2021｜首日收報103.2元　每手賺320元　短炒vs長揸回報一覽

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-06-24 17:51

【iBond 2021通脹掛鈎債券／04246／上市日期／首日價格／暗盤價／富途／耀才／輝立／派息】政府新一批通脹掛鈎債券iBond（04246），最低息率保證維持2厘，而政府公布iBond認購及配發結果，有效申請總額達539.5億元，最終發行額提升至200億元，申請認購人士最多可獲分配3手債券。 iBond今早（24日）掛牌，開巿價報102.8元，最高見103.25元，收報103.2元，較定價100元高3.2%，成交有32.49億元，以每手100股計算，不扣除計手續費可賺320元。持有iBond人士究竟應短炒還是長渣等收息？以下重點一一話你知。

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